Владельца канала «Кремлевская прачка» приговорили к 11 годам колонии по делу о «блоках на негатив»

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии Михаила Полякова, экс-офицера ФСБ и владельца Telegram-канала «Кремлевская прачка». Его признали виновным в вымогательстве из-за так называемых «блоков на негатив». Об этом пишут «Осторожно, новости» и агентство ТАСС.

Полякова признали виновным в вымогательстве 42,5 млн рублей у одной из крупнейших российских IT-компаний «Ланит». Помимо реального срока ему назначили штраф в 800 тысяч рублей.

Деньги, о которых идет речь в обвинении, предположительно, должны были передать за неразмещение негативных публикаций в Telegram-каналах. В материалах дела помимо «Кремлевской прачки» фигурируют «Незыгарь», «ВЧК-ОГПУ», «Банкста» и BRIEF.

Обвинение охватывает эпизоды с 2020 по 2023 годы. В то время Поляков работал во второй службе управления ФСБ по Москве, но на момент задержания уже вышел в отставку. Об уголовном деле против него стало известно в июле 2023-го.

Со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, «Важные истории» тогда писали, что Поляков курировал провластные Telegram-каналы по согласованию с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Он работал вместе с главой Института развития интернета Алексеем Гореславским, который занимался продвижением кремлевской повестки в СМИ и соцсетях. Утверждалось также, что истинной причиной его задержания стали разногласия с руководством: Поляков начал заниматься коммерцией в прокремлевских Telegram-каналах без согласования.