Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.54

EUR

97.51

OIL

88.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

520

 

 

 

 

 

Новости

Владельца канала «Кремлевская прачка» приговорили к 11 годам колонии по делу о «блоках на негатив»

The Insider
Фото: Михаил Поляков на заседании суда в 2023 году / пресс-служба Тверского суда

Фото: Михаил Поляков на заседании суда в 2023 году / пресс-служба Тверского суда

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии Михаила Полякова, экс-офицера ФСБ и владельца Telegram-канала «Кремлевская прачка». Его признали виновным в вымогательстве из-за так называемых «блоков на негатив». Об этом пишут «Осторожно, новости» и агентство ТАСС

Полякова признали виновным в вымогательстве 42,5 млн рублей у одной из крупнейших российских IT-компаний «Ланит». Помимо реального срока ему назначили штраф в 800 тысяч рублей. 

Деньги, о которых идет речь в обвинении, предположительно, должны были передать за неразмещение негативных публикаций в Telegram-каналах. В материалах дела помимо «Кремлевской прачки» фигурируют  «Незыгарь», «ВЧК-ОГПУ», «Банкста» и BRIEF. 

Обвинение охватывает эпизоды с 2020 по 2023 годы. В то время Поляков работал во второй службе управления ФСБ по Москве, но на момент задержания уже вышел в отставку. Об уголовном деле против него стало известно в июле 2023-го.

Со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, «Важные истории» тогда писали, что Поляков курировал провластные Telegram-каналы по согласованию с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Он работал вместе с главой Института развития интернета Алексеем Гореславским, который занимался продвижением кремлевской повестки в СМИ и соцсетях. Утверждалось также, что истинной причиной его задержания стали разногласия с руководством: Поляков начал заниматься коммерцией в прокремлевских Telegram-каналах без согласования.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  2. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  3. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  4. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  5. «Многие этот год просто не переживут». Как перебои с топливом влияют на бизнес в регионах России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте