Еще четыре страны Европы перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта

С 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать обычные российские загранпаспорта без электронного чипа. Решения отражены в обновленном 14 августа перечне Еврокомиссии.

Швеция до 31 декабря продолжит принимать пятилетние паспорта, если в них есть действующая виза, выданная до 1 октября Швецией или другой страной ЕС или Шенгенской зоны. Исключение также предусмотрено для обладателей ВНЖ, оформленных одной из этих стран до 1 октября. В других странах из этого списка переходный период не установлен.

Непризнание документа означает, что по нему нельзя пересекать сухопутные, воздушные и морские границы страны. Такой паспорт также нельзя использовать для получения визы государства, которое перестало его принимать.

Если паспорт признают не все участники Шенгенской зоны, консульство должно выдать визу, действие которой не распространяется на отказавшиеся от документа государства, следует из инструкции Еврокомиссии, которую изучил The Insider. Если паспорт не признает сама выдавшая визу страна, документ оформляется только в исключительных случаях, вклеивается на отдельный лист и действует лишь на территории этого государства. The Insider ранее рассказывал, как Италия выдавала владельцам российских пятилетних паспортов визы, из которых были исключены семь стран Шенгенской зоны.

После вступления новых решений в силу российские пятилетние загранпаспорта не будут признавать 15 европейских государств. Помимо Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Швеции это Чехия, Дания, Германия, Эстония, Франция, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Финляндия.

Правила и исключения в этих странах различаются. Например, Чехия продолжает признавать небиометрические паспорта россиян младше 15 лет и участников программы поддержки гражданского общества. Финляндия сохраняет исключения для несовершеннолетних, обладателей ранее выданных финских ВНЖ и отдельных заявителей, чьи обстоятельства рассматриваются индивидуально, предупреждали в финском МИД.

Европейские страны объясняют ограничения риском подделки документов и невозможностью надежно проверить личность владельца. В небиометрическом паспорте нет электронного носителя, поэтому пограничники не могут сопоставить данные человека с информацией на чипе. Кроме того, по такому документу сложнее определить выдавшее его подразделение и выявить паспорта, оформленные Россией на оккупированных территориях Украины, отмечали в МИД Эстонии.

Власти Литвы также связывали решение с деятельностью российских спецслужб. Глава литовского МИД Кястутис Будрис напоминал, что участники некоторых операций ГРУ приезжали в Европу по документам на разные имена. По его словам, использование биометрии затрудняет подмену личности.

Отдельный запрет ЕС с 2022 года распространяется на российские документы, выданные на оккупированных территориях Украины и в контролируемых Россией регионах Грузии. Такие паспорта не принимают для пересечения внешней границы и получения визы независимо от наличия электронного чипа. В действующем перечне Еврокомиссии указаны документы, выданные в Крыму после марта 2014 года, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей после апреля 2019 года, а также в оккупированных районах Херсонской, Запорожской и Харьковской областей после соответствующих решений России в 2022 году.

Россия продолжает выдавать загранпаспорта двух типов. Документ старого образца действует пять лет и стоит 2 тысячи рублей, а паспорт с электронным носителем выдается на десять лет и стоит 6 тысяч рублей. В 2024 году МВД оформило 3,2 млн пятилетних и 3,25 млн десятилетних загранпаспортов, то есть документы без чипа составляли почти половину всех выданных за год.

С февраля по конец мая 2023 года оформить в России можно было только пятилетний загранпаспорт. Прием заявлений на биометрические документы тогда приостановили из-за проблем с поставками чипов, писал The Insider. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот период советовал россиянам «быть проще» и пользоваться обычными паспортами.