Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.54

EUR

97.51

OIL

88.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

201

 

 

 

 

 

Новости

Кабмин обязал госорганы разрабатывать свои IT-системы на российском ПО или программах из ЕАЭС. На Москву это требование не распространяется

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Правительство утвердило список требований к работе госорганов с негосударственными информационными системами. Существенные исключения сделали для Москвы: столичным госведомствам не обязательно опираться исключительно на российские программы в своих разработках. Это следует из постановления, которое было опубликовано на прошлой неделе, обратил внимание The Insider. 

Документ регламентирует работу госструктур с информационными системами, которые не являются государственными (ГИС): не только их эксплуатацию, но и создание. 

Одно из главных требований к разработке новых IT-систем для работы, которое есть в документе, — использовать при их разработке уже имеющиеся программы, внесенные в реестр, либо российского программного обеспечения. На крайний случай опираться можно на базы данных государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

В документе описаны другие нюансы создания и работы IT-систем для госорганов: 

  • новые IT-системы создаются на базе официальных правовых актов (то есть просто так начать их разработку без документа-основания нельзя); 
  • если подходящих систем нет в реестре российского/евразийского ПО, госорганы могут создать их сами после согласования; 
  • техзадание на разработку информационных систем должно учитывать модель угроз безопасности и требования к защите персональных данных; 
  • госорганы обязаны вести учет созданных систем как IT-активов, руководители ведомств несут ответственность за актуальность данных о новых разработках; 
  • все системы будут проверять на соответствие стандартам ГИС; им присваивают статус «Соответствует стандартам» или «Не соответствует стандартам» (во втором случае отправляют на доработку); 
  • изменение каких-либо функций в системе тоже первоначально должно согласоваваться, а работа с системами вестись строго по регламенту; введение системы в эксплуатацию тоже требует отдельного правового акта. 

Часть этих требований не распространяется на Москву, для нее сделано исключение. Московским государственным ведомствам обязательно при разработке ПО вести всю ту же документацию и учитывать угрозы безопасности в техзаданиях, но, например, одно из главных требований — опираться исключительно на российское или евразийское ПО — на столицу не распространяется. 

Попытки полностью импортозаместить иностранное ПО в госсекторе предпринимаются с 2015 года, когда был введен запрет на закупку иностранного ПО для государственных и муниципальных нужд. Власти тогда поясняли, что на деньги налогоплательщиков, по их мнению, должны закупаться именно отечественные программы. Доля использования российского ПО в госорганах и госкомпаниях году должна достигнуть 95%, писало в июле этого года профильное издание CNews. Примечательно, что планка импортозамещения в сфере непосредственно электроники снижается: к 2030-му в проектах цифровизации будет требоваться лишь 58,7% отечественного «железа» вместо изначальной доли в 80%. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  2. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  3. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  4. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  5. «Многие этот год просто не переживут». Как перебои с топливом влияют на бизнес в регионах России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте