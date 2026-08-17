Кабмин обязал госорганы разрабатывать свои IT-системы на российском ПО или программах из ЕАЭС. На Москву это требование не распространяется

Правительство утвердило список требований к работе госорганов с негосударственными информационными системами. Существенные исключения сделали для Москвы: столичным госведомствам не обязательно опираться исключительно на российские программы в своих разработках. Это следует из постановления, которое было опубликовано на прошлой неделе, обратил внимание The Insider.

Документ регламентирует работу госструктур с информационными системами, которые не являются государственными (ГИС): не только их эксплуатацию, но и создание.

Одно из главных требований к разработке новых IT-систем для работы, которое есть в документе, — использовать при их разработке уже имеющиеся программы, внесенные в реестр, либо российского программного обеспечения. На крайний случай опираться можно на базы данных государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В документе описаны другие нюансы создания и работы IT-систем для госорганов:

новые IT-системы создаются на базе официальных правовых актов (то есть просто так начать их разработку без документа-основания нельзя);

если подходящих систем нет в реестре российского/евразийского ПО, госорганы могут создать их сами после согласования;

техзадание на разработку информационных систем должно учитывать модель угроз безопасности и требования к защите персональных данных;

госорганы обязаны вести учет созданных систем как IT-активов, руководители ведомств несут ответственность за актуальность данных о новых разработках;

все системы будут проверять на соответствие стандартам ГИС; им присваивают статус «Соответствует стандартам» или «Не соответствует стандартам» (во втором случае отправляют на доработку);

изменение каких-либо функций в системе тоже первоначально должно согласоваваться, а работа с системами вестись строго по регламенту; введение системы в эксплуатацию тоже требует отдельного правового акта.

Часть этих требований не распространяется на Москву, для нее сделано исключение. Московским государственным ведомствам обязательно при разработке ПО вести всю ту же документацию и учитывать угрозы безопасности в техзаданиях, но, например, одно из главных требований — опираться исключительно на российское или евразийское ПО — на столицу не распространяется.

Попытки полностью импортозаместить иностранное ПО в госсекторе предпринимаются с 2015 года, когда был введен запрет на закупку иностранного ПО для государственных и муниципальных нужд. Власти тогда поясняли, что на деньги налогоплательщиков, по их мнению, должны закупаться именно отечественные программы. Доля использования российского ПО в госорганах и госкомпаниях году должна достигнуть 95%, писало в июле этого года профильное издание CNews. Примечательно, что планка импортозамещения в сфере непосредственно электроники снижается: к 2030-му в проектах цифровизации будет требоваться лишь 58,7% отечественного «железа» вместо изначальной доли в 80%.