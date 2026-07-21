Правительство России отказалось от планов довести долю отечественной электроники в госуправлении до 80%

Российское правительство резко понизило целевой показатель импортозамещения электроники в проектах цифровизации госуправления. Вместо прежних 80% отечественного оборудования к 2030 году теперь планируется достичь лишь 58,7%, сообщает CNews. Таким образом, около 42% электроники, используемой в цифровой трансформации госсектора, останется импортной или не получит официального статуса российской продукции — прежняя версия документа допускала не более 20%.

Новые ориентиры закреплены распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина № 1779-р, которое изменило «Стратегическое направление в области цифровой трансформации государственного управления». График теперь выглядит так: 57,9% в 2026 году, 58,4% в 2027-м, а с 2028 по 2030 год показатель зафиксируют на уровне 58,7%. Прежняя редакция документа от марта 2024 года с целью в 80% признана утратившей силу. В Минцифры пояснили, что показатель и его значения по годам предлагал Минпромторг, который на запрос издания не ответил.

Опрошенные CNews эксперты называют корректировку трезвой оценкой возможностей отрасли. По словам партнера Strategy Partners Сергея Кудряшова, прежняя цель требовала полного полупроводникового стека — собственных современных чипов, оборудования, материалов и массового производства, которых в нужном объеме нет и после санкций на литографию не предвидится. Поднять долю выше 60% без прорыва в производстве компонентной базы невозможно, уверен эксперт. При этом источник издания в отрасли утверждает, что дело не в технологическом потолке, а в переоценке способности государства субсидировать импортозамещение, поскольку «никто не учитывал, что вооруженный конфликт затянется».

Отмечается, что урезание коснулось именно «железа» — по софту цели сохраняются. Доля российского ПО в госорганах и госкомпаниях должна достичь 95%, а в ключевых отраслях экономики — 80%. Тем временем, пишет CNews, заказчики электроники из-за роста цен сокращают объемы закупок, а срочные заказы, в том числе для оборонных нужд, закрывают китайским оборудованием — оно дешевле, доступно в больших количествах и соответствует техническим требованиям.

Сворачивание планов идет на фоне сокращения финансирования отрасли. В июне 2026 года Минпромторг отменил тендер на 835 млн рублей на создание установок для производства электронных компонентов, а в конце 2025-го — еще как минимум три крупных конкурса по разработке материалов, без которых не смогут работать литографы с топологией 90 нанометров и ниже. Программе развития электронного машиностроения не хватает 33,1 млрд рублей на 2026–2028 годы, а планы по отечественной компонентной базе, процессорам и модемам министерство продлило с 2026 до 2032 года.

The Insider ранее рассказывал, что перевод госсектора на российские процессоры изначально был продиктован не столько экономикой, сколько страхом перед санкциями и «закладками» в импортных чипах — притом что сами «Эльбрусы» и «Байкалы» производились на Тайване.