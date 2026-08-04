Экс-премьер Польши Моравецкий объявил о создании новой партии. Согласно опросам, ее готовы поддержать около трети сторонников ПиС Качинского

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вместе с единомышленниками изгнанный из крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качинского, официально объявил о создании новой консервативной партии «Развитие плюс». Об этом сообщило агентство Polsat News. Согласно опросам, новую силу готова поддержать почти треть электората ПиС.

Отвечающий за дисциплинарные вопросы в ПиС Кароль Карский заявил, что 40 человек, сформировавших новую парламентскую фракцию в Сейме «Развитие плюс», формально остаются членами крупнейшей оппозиционной партии страны, но на деле их участие в ней «в настоящее время мертво». На это тут же ответил Моравецкий, объявивший о создании партии «Развитие плюс»:

«С самого начала руководство [ПиС] пыталось нас вытеснить. Теперь, когда наше членство „мертво“, то есть мы полностью исключены из ПиС, я могу сказать, что мы действительно создаем новую партию».

Учредительный съезд «Развития плюс» запланирован на 15 октября — в годовщину парламентских выборов 2023 года, когда ПиС Качинского впервые за восемь лет проиграла выборы в парламент объединенной либеральной оппозиции. По словам Моравецкого, это станет переломным моментом на польской политической арене:

«В этот день мы покажем, что Польша не обречена на хаос, посредственность и невыполненные обещания. Мы покажем, что есть сила, обладающая опытом, мужеством, программой и готовностью вновь взять на себя ответственность за страну».

«Развитие плюс», формально еще не числясь в списке партий Польши, уже набирает в соцопросах достаточно поддержки, чтобы пройти в Сейм на выборах 2027 года. Согласно опросу IBRiS, проведенному для Polsat News, за политсилу Моравецкого готовы проголосовать 7,8% избирателей, за ПиС Качинского — 16,9%. Первое место удерживает «Гражданская платформа» премьера Дональда Туска — 27,5%.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в конце июня, ПиС потеряла более 7% популярности, а ее поддержка почти упала до уровня ультраправой партии «Конфедерация». Таким образом, объединение «Развитие плюс» успело перетянуть на себя около трети от электората бывших однопартийцев, а консервативные избиратели раскололись между тремя политическими группами.

Ранее Моравецкий заявил о формировании в Сейме «парламентского клуба» после слов Качинского об исключении из ПиС более 30 человек. Причиной для раскола стало сформированное экс-премьером весной внутрипартийное объединение «Развитие плюс». Руководство ПиС восприняло этот шаг как угрозу и заставило всех членов партии подписать декларацию об отсутствии участия в других объединениях, «занимающихся политической деятельностью». Моравецкий с единомышленниками не стали подписывать документ.

Во время правления ПиС Польша придерживалась консервативного курса. Например, в стране активно продвигались дискриминационные законы, ограничивающие права ЛГБТ и право на аборты. Кроме того, была проведена судебная реформа, подорвавшая независимость суда от исполнительной власти. Суд ЕС признал судебную реформу в Польше нарушением законодательства Евросоюза. Большинство этих изменений произошли, когда премьер-министром был именно Моравецкий.

Нынешнее правительство Туска попыталось изменить ситуацию — например, приняв закон о гражданском партнерстве для однополых пар и постановление о признании однополых браков, заключенных за рубежом. В первом случае документ натолкнулся на вето Кароля Навроцкого, консервативного президента, связанного с ПиС. Во втором постановление признал незаконным Конституционный суд.