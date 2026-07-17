Президент Польши запретил однополым парам оформлять гражданское партнерство

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который должен был ввести понятие «соглашения о совместном проживании» и позволить однополым парам официально оформлять гражданские партнерства. Документ был поддержан всеми партиями правящей коалиции во главе с премьером Дональдом Туском.

Закон предполагал, что люди, заключившие такие гражданские браки, смогут получать доступ к медицинской информации о близком человеке, право принимать решения о похоронах, право на пособие по уходу и семейную пенсию. У них также будет возможность совместного налогового расчета и наследования на основании завещания.

По мнению Навроцкого, речь шла о создании «квазибрака» и нового института семейного права. Объясняя свое решение, он сослался на статью 18 Конституции Польши, которая определяет брак как союз мужчины и женщины.

При этом политик выразил готовность вести переговоры о регулировании статуса близкого лица:

«Нужно упростить указание лица, уполномоченного получать медицинскую информацию и выполнять определенные действия в повседневных делах. Можно упростить выдачу доверенностей, правила представительства, вопросы, связанные с похоронами и доступом к медицинской документации. Однако такие решения должны быть доступны гражданам независимо от характера их отношений».

«Президентское вето — это проявление презрения к людям, к их праву на счастье и нормальную жизнь», — отреагировал Туск на своей странице в соцсети X на решение главы государства.

В польской организации «Кампания против гомофобии» отметили, что законопроект, заблокированный Навроцким, был «лишь малой частью от первоначальной версии документа, касавшейся гражданских партнерств». По их мнению, вето президента показало, что «для него оказался чересчур большим даже тот абсолютный минимум прав, который должен был обеспечить этот законопроект».

Премьер Туск, вступивший в должность в 2023 году, обещал провести реформы в сфере абортов и прав ЛГБТ. Однако разногласия внутри широкой правящей коалиции, а также вето, которым обладает президент Навроцкий — союзник оппозиционной, консервативной партии «Право и справедливость», тормозят изменения в этой области. Для преодоления вето президента правительству необходимо три пятых голосов в Сейме (нижней палате парламента), а также участие в голосовании не менее 50% от общего числа депутатов. При текущих раскладах добиться этого практически невозможно.

Как отмечало агентство Reuters, блокировка закона президентом стала серьезным ударом по ЛГБТ-сообществу в одной из немногих стран ЕС, где права этой группы людей до сих пор существенно ограничены.

Согласно прошлогоднему опросу Ipsos, 62% поляков выступают за легализацию той или иной формы однополых союзов: 31% поддерживают возможность однополых браков, а еще 31% — иную форму легализации.



В июньском опросе, опубликованном газетой Rzeczpospolita, говорилось, что 53% поляков поддерживают подписание президентом законопроекта о партнерских союзах, 37,4% выступали против.