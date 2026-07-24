Из крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» выгнали экс-премьера и еще 30 человек, создавших свою ассоциацию в ней

Бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, экс-главу МИД Шимона Шинковского и еще около 30 человек исключили из консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), правившей в Польше с 2015 по 2023 год, сообщил Polsat News. Перед этим всех членов ПиС заставили подписать декларацию об отсутствии членства в других объединениях, «занимающихся политической деятельностью». Ранее Моравецкий создал внутри партии ассоциацию «Развитие плюс». Раскол произошел за год до парламентских выборов, на которых ПиС рассчитывает вернуть контроль над правительством.

По словам лидера ПиС Ярослава Качинского, из партии были исключены более 30 человек. Все эти люди не подписали декларацию, запрещающую членам партии состоять в объединениях, «занимающихся политической деятельностью».

Качинский не стал называть имен, но заверил, что раскол был задуман «авторитетным, очень влиятельным лицом» в ПиС:

«Все знали, что должны подписать, и в то же время все знали, какими будут последствия отказа от подписания. Дело связано, с одной стороны, с ассоциацией [Моравецкого], но прежде всего с предложением, прозвучавшим уже много недель назад, о расколе нашей партии. В этой ситуации мы не могли рассматривать ассоциацию иначе, как элемент именно этого плана — плана раскола партии».

Поставить подпись под декларацией надо было до истечения 23 июля. Точный список покинувших ПиС политиков неизвестен. Однако, как пишет Polsat News, документ точно не подписывали сразу несколько высокопоставленных чиновников бывшего правительства Польши: Моравецкий (премьер), Шинковский (глава МИД), Лукаш Шрайбер (министр без портфеля в правительстве Моравецкого), Петр Мюллер (пресс-секретарь правительства) и Сильвестр Тулаев (замминистра внутренних дел).

Моравецкий 24 июля утром заявлял, что остается одним из лидеров ПиС, и призвал партию «сохранить достоинство»:

«Людям, вступившим в ПиС, не нужно подписывать дополнительные декларации».

Ранее он утверждал, что цель ассоциации «Развитие плюс» — не раскол партии, а повышение ее привлекательности за пределами радикального правого ядра. Ассоциация была сформирована в апреле. А в марте Качинский выбрал кандидатом в премьер-министры от партии на предстоящих в 2027 году парламентских выборах Пшемыслава Чарнека, предпочтя его Моравецкому, который числился в ПиС заместителем председателя партии.

Как отмечает издание Politico, покинувшие ПиС депутаты, вероятно, сформируют собственную фракцию в парламенте. Из-за этого ПиС, обладающая крупнейшей фракцией в Сейме, уступит первую строчку по этому показателю «Гражданской платформе» премьера Дональда Туска. Выход Моравецкого и соратников из ПиС может усугубить перспективы консерваторов, расколов электорат. Согласно опросам, «Гражданская платформа пользуется популярностью» у 32% поляков, поддержка ПиС снизилась до 26%, тогда как осенью 2025-го партия опережала конкурентов.

Во время правления ПиС Польша придерживалась консервативного курса. Например, в стране ограничивались права ЛГБТ и право на аборты. Кроме того, была проведена судебная реформа, подорвавшая независимость суда от исполнительной власти. Суд ЕС признал судебную реформу в Польше нарушением законодательства Евросоюза.