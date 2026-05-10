Бывший глава Минюста Польши Зёбро, скрывавшийся в Венгрии от уголовного преследования, улетел в США после поражения Орбана

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, получивший в 2025 году политическое убежище в Венгрии, улетел в США. Об этом сообщил министр юстиции Польши Вальдемар Журек в эфире польского телеканала TVP.

По словам Журека, Зёбро «приземлился в США», однако польским властям еще предстоит выяснить, была ли страна конечным пунктом назначения или только транзитом. Министр также сообщил, что 11 мая в польском Минюсте пройдет совещание по вопросу возможной экстрадиции политика. Ранее власти Польши аннулировали оба польских паспорта Зёбро, включая дипломатический, поэтому, как предполагает Журек, он мог выехать по документу беженца.

Издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники утверждает, что Зёбро и его жена Патриция Котецкая получили американские визы, а решение об этом якобы лично принял президент США Дональд Трамп. По данным газеты, против выступали госсекретарь Марко Рубио и посол США в Польше Том Роуз, однако представители польской партии «Право и справедливость» смогли добиться решения через контакты с окружением Трампа и движением MAGA.

В публикации утверждается, что бывший заместитель Зёбро Марцин Романовский остался в Венгрии, поскольку в его отношении выдан европейский ордер на арест, тогда как за самим Зёбро такого ордера нет. При этом, по версии Wyborcza, речь идет не о предоставлении убежища в США, а о визе, выданной по временному «паспорту беженца».

Польский МИД официально не подтвердил сообщения о переезде Зёбро в США. Представитель ведомства Мацей Вевюр заявил таблоиду Fakt, что у министерства пока нет официальной информации, подтверждающей его бегство, однако польские власти заинтересованы в возвращении бывшего министра в страну и «будут реагировать, если возникнет такая необходимость».

Зёбро занимал пост министра юстиции Польши с 2015 по 2023 год в правительстве партии «Право и справедливость». Польская прокуратура выдвинула против него 26 обвинений, включая руководство преступной группой и незаконное использование средств Фонда правосудия для покупки израильской шпионской программы Pegasus, с помощью которой, как утверждают следователи, велась слежка за политическими оппонентами и членами их семей. Зёбро отвергает обвинения и называет расследование политически мотивированным.