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Экс-премьер Польши Моравецкий объявил о создании новой политической силы. Ранее его на словах исключили из крупнейшей оппозиционной партии

The Insider
Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о создании новой политической силы «Развитие плюс» (Rozwój Plus). Об этом сообщил портал Onet. По словам политика, в объединение войдут 40 депутатов и сенаторов. Ранее Моравецкий создал объединение с аналогичным названием внутри крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС). Из-за этого он и еще более 30 участников клуба были, как заявил лидер ПиС Ярослав Качинский, исключены из партии. Однако выяснилось, что формально Моравецкий до сих пор числится ее в составе.

Анонсируя появление новой политической силы, Моравецкий не использовал слово «партия». По его словам, «Развитие Плюс» сосредоточится на вопросах развития страны, укрепления армии, защиты культурной идентичности, повышения благосостояния граждан и борьбе с правительством премьера Дональда Туска:

«В последнее время мы стали свидетелями очень странных партийных игр, которые совершенно ни к чему. Мы хотим смотреть в будущее… Мы не хотим втягиваться в партийные распри. Именно поэтому мы решили создать парламентский клуб, который станет нашей площадкой для действий в будущем».

Экс-премьер отверг обвинения Качинского в планах расколоть ПиС и назвал руководство партии, в которой он сам еще недавно числился вице-председателем, «истинными раскольниками» и «интриганами». На прошлой неделе Качинский обвинил ряд высокопоставленных однопартийцев в намерениях расколоть ПиС, до этого потребовав от всех ее членов подписать декларацию об отсутствии участия в других объединениях, «занимающихся политической деятельностью». Так лидер ПиС отреагировал на создание Моравецким внутрипартийной ассоциации «Развитие плюс».

Как отметил Качинский, более 30 человек не подписали декларацию и потому покинули ПиС. Однако, как написал 29 июля Onet, формально никого до сих пор не исключили: дело передали на рассмотрения Каролю Карскому, отвечающему в партии за дисциплинарные вопросы. Источники издания рассказали, что Качинский рассчитывал на самостоятельный выход Моравецкого и его соратников, чтобы тем самым снять с себя обвинения в расколе. Но экс-премьер не стал выходить из партии.

Во время правления ПиС Польша придерживалась консервативного курса. Например, в стране активно продвигались дискриминационные законы, ограничивающие права ЛГБТ и право на аборты. Кроме того, была проведена судебная реформа, подорвавшая независимость суда от исполнительной власти. Суд ЕС признал судебную реформу в Польше нарушением законодательства Евросоюза. Нынешнее правительство Туска попыталось изменить ситуацию, например, приняв закон о гражданском партнерстве для однополых пар и постановление о признании однополых браков, заключенных за рубежом. В первом случае документ натолкнулся на вето Кароля Навроцкого, консервативного президента, связанного с ПиС. Во втором постановление признал незаконным Конституционный суд.

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