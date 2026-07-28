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Новости

Польша не будет признавать заключенные за рубежом однополые браки — решение Конституционного суда

The Insider
Надпись на плакате: «Мы до сих пор должны бороться за базовые права? Серьезно?»

Надпись на плакате: «Мы до сих пор должны бороться за базовые права? Серьезно?»

Конституционный суд Польши признал неконституционным постановление, которое позволяло официально транскрибировать, то есть признавать в стране однополые браки, заключенные за рубежом. Суд постановил, что признанию подлежат только браки, соответствующие закрепленному в Конституции определению брака как союза женщины и мужчины.

Решение было принято единогласно коллегией из трех судей под председательством главы Конституционного суда Богдана Свенчковского. Иск против постановления подала группа депутатов партии «Право и справедливость» (PiS), которых представлял Марцин Вархол. Обосновывая решение, судья Конституционного суда Станислав Петрович заявил, что транскрипция иностранного свидетельства о браке может касаться только такого брака, который соответствует конституционному принципу гетеросексуального брака. 

Решение суда раскритиковал вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. Он назвал Конституционный суд «нелегальным» и заявил, что тот «хочет отнять право на счастье у сотен, а в будущем — у тысяч людей».

Решение суда раскритиковал вице-премьер Кшиштоф Гавковский.

«Нелегальный суд господина Свенчковского хочет отнять право на счастье у сотен, а в будущем, возможно, и тысяч людей, которые надеялись, что право в Польше останется правом и никакое политическое влияние не будет иметь значения», — заявил он на пресс-конференции в Сейме.

По мнению Гавковского, этим решением Конституционный суд показал, что «выполняет политические указания, поступающие с улицы Новогродской (где находится штаб-квартира партии "Право и справедливость"), а возможно, теперь уже и от партии "Конфедерация"». Он подчеркнул, что решение суда ставит под сомнение действие постановления, которое «давало многим людям ощущение и надежду на то, что к ним будут относиться с достоинством». По словам министра, право на достоинство и право на счастье гарантированы каждому человеку Конституцией и не могут быть отменены решением «какого-либо нелегального суда».

«Сегодня господин Свенчковский выбрасывает эту надежду на достоинство в мусорную корзину. Но никто не будет уважать решения нелегального Конституционного суда. Работа над постановлением, касающимся поддержки транскрипции, будет продолжена, и мы на этом не остановимся. (...) Я публично обвиняю господина Свенчковского в нарушении Конституции. Он нарушает статью 30 Конституции — статью, посвященную человеческому достоинству».

Гавковский сообщил, что на сегодняшний день в Польше уже были транскрибированы 184 свидетельства об однополых браках, заключенных за границей. 

«Конституционный суд хочет выбросить в мусорную корзину все эти свидетельства о браке, а значит — счастье более чем 360 человек. Эти 368 человек, стоящие за этими актами транскрипции, должны были быть приняты государством с уважением к их достоинству, и польское государство именно так к ним и отнесется. Ничто не станет незаконным, и ничто из того, что говорит нелегальный Конституционный суд, уважаться не будет».

Министр заверил, что Министерство цифровизации и другие государственные учреждения продолжат работу, чтобы к августу 2026 года были реализованы все необходимые процедуры регистрации и выдачи документов, подтверждающих транскрипцию браков. Он также поблагодарил сотрудников органов регистрации актов гражданского состояния — как в небольших муниципалитетах, так и в крупных городах — за готовность защищать человеческое достоинство.

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