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Новости

Украина обратилась в Спортивный арбитражный суд из-за снятия ограничений с Олимпийского комитета России

The Insider
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Украинский Национальный олимпийский комитет подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Поводом стала отмена ограничений на работу Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Украинская сторона намерена обжаловать это решение. 

В своем заявлении Украина просит отменить решение МОК о восстановлении в правах российского комитета. Киев считает, что оно было принято «преждевременно и без надлежащей проверки» на предмет устранения нарушений. 

Прежде всего речь идет о работе Олимпийского комитета России на оккупированных территориях Украины. Их в России продолжают рассматривать как часть своего спортивного пространства. Именно включение олимпийских советов оккупированных украинских территорий стало в октябре 2023 года основанием для приостановки членства ОКР в МОК.

Однако в начале июля комиссия при МОК пришла к выводу, что эти нарушения были устранены. ОКР в декабре 2025 года исключил из своего состава олимпийские советы вообще всех регионов и пообещал не вести работу в аннексированных областях Украины. Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев позднее, впрочем, заверял, что ОКР «ни от каких территорий не отказывался»: 

«Никто ничего не сдавал. Олимпийский комитет действует на территории всей России, упразднены 89 олимпийских советов. Это рудиментарные образования, ничего не делающие на протяжении тридцати лет и проевшие, если на круг посчитать, больше миллиарда рублей. <...> Мы их упразднили, все 89, и тем самым выбили почву из-под юридического решения Международного олимпийского комитета. Им стало деваться некуда, пришлось возвращать», — сказал он (цитата по ТАСС). 

С восстановлением в правах ОКР отменяются также все ранее действовавшие рекомендации по допуску российских атлетов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе. МОК, впрочем, не будет проводить мероприятия на территории России и не станет приглашать российских официальных лиц на события под своей эгидой. После этого несколько спортивных федераций сообщили о восстановлении российских спортсменов в правах (1, 2), хотя были и исключения

Украина не единственная, кто выступает против этого решения. Девять стран ЕС ранее призвали Еврокомиссию лишить МОК и другие международные спортивные организации финансирования из-за допуска российских спортсменов.

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