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Новости

Федерация настольного тенниса РФ объявила о восстановлении статуса своих спортсменов на мировой арене

The Insider
Katja Ano / Unsplash

Katja Ano / Unsplash

Исполнительный совет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) одобрил полное восстановление участия российских спортсменов с 28 июля в соревнованиях, которые проводятся под ее эгидой. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса России:

«С указанной выше даты вступления решения в силу российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях ITTF на обычных условиях, применимых ко всем спортсменам, как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях, в соответствии с Уставом ITTF, регламентом ITTF и правилами соревнований».

Президент российской организации Александр Бабаков назвал снятие ограничений результатом длительной работы организации. По его словам, первым шагом стало решение Спортивного арбитражного суда, который удовлетворил апелляцию российской стороны и признал отстранение спортсменов от европейских соревнований дискриминационным.

Основанием для решения стали восстановление членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете и отмена рекомендаций об обязательном нейтральном статусе российских спортсменов, пишет агентство ТАСС.

При этом сама ITTF публично о снятии ограничений с россиян не сообщала. Российские игроки участвуют в соревнованиях Международной федерации в нейтральном статусе с 2023 года. Весной 2026 года организация разрешила юниорам из РФ выступать с флагом и гимном.

В начале июля МОК восстановил Олимпийский комитет России в правах и рекомендовал международным спортивным федерациям пересмотреть ограничения для российских атлетов. Решение объяснили тем, что ОКР больше не включает в свой состав спортивные организации с оккупированных территорий Украины. При этом каждая международная федерация самостоятельно определяет условия допуска спортсменов.

На следующий день Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов и технических специалистов, допустив их к индивидуальным и командным соревнованиям. Вопрос об использовании российского флага и гимна оставили открытым. Международный союз биатлонистов отказался возвращать россиян.

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