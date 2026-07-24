Под санкции ЕС попал единственный НПЗ в Грузии, владельцы которого связаны с Россией

Единственный работающий в Грузии нефтеперерабатывающий завод «Кулеви» попал в опубликованный накануне 21-й пакет санкций Евросоюза. Брюссель требует от него отказаться от закупок российских энергоносителей, при этом сейчас, по данным государственной службы статистики, Тбилиси закупает у Москвы около 99% нефти.

Санкции против НПЗ «Кулеви» были введены с отсрочкой в шесть месяцев. Предприятию необходимо отказаться от работы с российской нефтью, чтобы запрет ЕС на любые сделки с заводом не вступил в силу.

Агентство Reuters еще в феврале 2026-го сообщало о планах Евросоюза включить НПЗ в санкционный список из-за подозрений в реэкспорте российской нефти и помощи Москве в обходе ограничений. ЕС вскоре, однако, пересмотрел свое решение, после того, как грузинские власти и оператор порта Кулеви обязались не обслуживать суда российского «теневого флота».

На включение НПЗ «Кулеви» в нынешний санкционный пакет уже отреагировал МИД Грузии. Там заверили, что передали Еврокомиссии «исчерпывающую информацию», подтверждающую отсутствие оснований для включения завода в список:

«Грузия в полной мере учитывает санкционный режим, введенный Евросоюзом, и предпринимает все необходимые меры для того, чтобы территория страны не использовалась для обхода санкций».

Ранее компания Black Sea Petroleum (BSP) — владелец НПЗ — заявила, что с августа-сентября приступит к переработке нефти «исключительно нероссийского происхождения». В отчете грузинской компании BSP говорится, что за первые полгода 2026-го НПЗ переработал более 650 тысяч тонн сырья. Местное издание Business media со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии (Geostat) при этом сообщило, что 99% сырой нефти в 2026 году было закуплено из России.

Из расследования The Insider выяснилось, что семья, которой принадлежит НПЗ, связана с Россией, а нефть на завод поставляли суда «теневого флота». Первый танкер с нефтью завод принял в октябре 2025 года, а уже в январе 2026-го Грузия экспортировала нефтепродуктов на $56 млн, показав рост на 3300% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За последние годы внешнеполитический курс Грузии сменился с прозападного на пророссийский. Изначально правящая партия «Грузинская мечта» во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили осуждала полномасштабное вторжение РФ в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, принимала украинских беженцев и предоставляла им помощь. Впоследствии курс Тбилиси резко поменялся, совпав с протестами против ужесточения внутриполитического курса и парламентскими выборами 2024 года. Иванишвили фактически обвинил Запад в развязывании войны в Украине, а Грузия начала копировать российские репрессивные законы: например, закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, а затем и закон об «иностранных агентах».