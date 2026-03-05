В январе 2026 года Грузия экспортировала якобы собственные нефтепродукты на $56 млн — на 3300% больше по сравнению с прошлым годом. Нефтепродукты оказались на втором месте по объему экспорта. Небывалые торговые успехи связывают с открытием нового НПЗ в Кулеви, который принял первый танкер с нефтью в октябре 2025 года. Семья, владеющая НПЗ, связана с Россией, нефть на него поставляют суда «теневого флота». Однако доказательств того, что переработка нефти на НПЗ действительно началась, в открытых источниках нет. Эксперты предполагают, что НПЗ в Кулеви продает российские нефтепродукты под видом собственных. Все это поставило грузинский порт под угрозу санкций ЕС, которые пока блокируют Венгрия и Словакия.
Содержание
Экс-модель с нефтяным заводом
Достижение при поддержке правительства
«Грузинская» нефть до Кулеви
Рост экспорта на 3300%
Повод для санкций
Выступая на презентации проекта нефтеперерабатывающего завода в Кулеви на берегу Черного моря в октябре 2024 года, премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе пообещал, что благодаря новому НПЗ Грузия увеличит свой экспортный потенциал, улучшит внешний торговый баланс и стабилизирует валюту.
В первом ряду вместе с Кобахидзе сидела Мака Асатиани, собственница компании Black Sea Petroleum, взявшейся за строительство завода. Асатиани часто называют дизайнером, но в СМИ информации о ее дизайнерской деятельности с начала нулевых практически нет. Бывшая модель, дочь известного грузинского футболиста Кахи Асатиани и жена грузинского футболиста Мераба Жордании, долгие годы она была героиней светской хроники, а не бизнес-новостей.
После развода с Жорданией Асатиани вышла замуж за российского бизнесмена грузинского происхождения Коте Гогелию. Пара и их трое детей (у Асатиани двое сыновей от первого брака и один в браке с Гогелией) жили в Швейцарии и Испании. В 2009 году Асатиани, приехав в Грузию, рассказывала, что ведет образ жизни домохозяйки и выращивает огурцы на своем огороде.
Связи с «Русснефтью» могут быть и у неформального правителя Грузии Бидзины Иванишвили. «Русснефть», вероятно, по-прежнему находится под контролем семью олигарха Михаила Гуцериева. Структурам братьев Гуцериевых Иванишвили продал девелоперские активы в Москве, когда решил участвовать в грузинской политике.
По данным Transparency International, Black Sea Petroleum основана в октябре 2022 года. До декабря 2024 года 70% компании принадлежало Маке Асатиани, а 30% — Trade Stone Iberia (в которой 70% также принадлежали Маке Асатиани, а 30% — Софио Таварткиладзе). 3 декабря 2024 года MK Capital, принадлежащее Маке Асатиани, стало 100-процентным владельцем Black Sea Petroleum. В феврале 2025 года владельцем 29,34% Black Sea Petroleum стала компания Dunamis Давида Поцхверии, а сам Поцхверия стал генеральным директором Black Sea Petroleum.
Кроме Cartu Bank, в Black Sea Petroleum инвестировали Basisbank, принадлежащий китайской компании Xinjiang Hualing Industry & Trade Group Co, и казахстанский Khaliqbank, который контролируют Тимур и Динара Кулибаевы.
Запасы нефти в Грузии составляют около 35 млн баррелей, в 2024 году в стране было добыто около 37 тысяч тонн нефти.
Компания может быть связана с Бидзиной Иванишвили через бизнес-партнеров его брата Александра Иванишвили и кредиты Cartu Bank.
По данным IFact, совладельцем Rustavoil является Кахи Жордания, сын Маки Асатиани.
Автоматическая идентификационная система.
Совладелица нефтеперерабатывающего завода в Грузии Мака Асатиани в молодости
После брака с Гогелией Асатиани нечасто появлялась на публике, но занялась бизнесом, в том числе и медийным. Правда, ее компания AKA, дилер Mercedes в Грузии, числилась семейным предприятием, а долей в телеканале Maestro больше интересовался ее супруг. В 2019 году «самая красивая женщина Грузии», как ее часто называли таблоиды, вместе с дизайнером Джабой Диассамидзе открыла в Барселоне концепт-стор Darial. Но в марте 2022 года магазин объявил о закрытии в связи со «сложной ситуацией в мире». Через полгода после этого Асатиани основала в Грузии Black Sea Petroleum для строительства завода в Кулеви, который принадлежит азербайджанской нефтяной компании SOCAR.
На презентации проекта завода в 2024 году выступления Кобахидзе и Асатиани в первом ряду слушали члены семьи бизнесвумен — старший сын Кахи Жордания и муж Коте Гогелия. Именно Гогелию считают фактическим владельцем Black Sea Petrolium. В России он был основателем компаний «Нефтересурс» и «Арктик бункер», занимавшихся транспортировкой топлива.
Именно «Русснефть» стала первой компанией, поставившей нефть в Кулеви в октябре 2025 года
С российским нефтяным бизнесом связан и сын Асатиани — Кахи Жордания. Как пишет «Агентство», с 2016 по 2023 год Кахи владел российским нефтетрейдером Oil Energy Group, а с 2018 года — 25-процентной долей в «СДО-Логистик». 51% акций в последней владеет Сергей Алексеев, сын генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российской армии (ГРУ). На Владимира Алексеева недавно было совершено покушение. Алексеев-младший до открытия собственной компании работал в «Русснефти», основанной в 2002 году бизнесменом Михаилом Гуцериевым. И именно «Русснефть» стала первой компанией, поставившей нефть в Кулеви в октябре 2025 года.
Достижение при поддержке правительства
Исследователь коррупции Бесик Донадзе в разговоре с The Insider подчеркивает, что собственники Black Sea Petroleum представляют скорее российский бизнес, чем грузинский:
«Они не заработали деньги в Грузии. Они заработали их в России, привезли в Грузию и начали бизнес». Эксперт отмечает, что реализация проекта НПЗ, который оставался в планах около десяти лет, началась стремительно: «Получение лицензий, разрешений на строительство — все прошло очень быстро».
«Это достижение было бы невозможным без эффективной работы и значительной поддержки правительства, а также без участия государственных и местных учреждений», — призналась Мака Асатиани на презентации проекта НПЗ.
Исследователи коррупции в Грузии подтверждают, что в строительстве НПЗ Black Sea Petroleum есть явные интересы грузинской правящей элиты. Объем инвестиций, необходимый для первой очереди строительства, оценивался в $110 млн (весь бюджет проекта оценивался в $700 млн). В финансировании проекта участвовали «Фонд развития Грузии» и несколько коммерческих банков, включая Cartu Bank, ранее принадлежавший основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.
«„Фонд развития Грузии“ — частный фонд, контролируемый правительством. Он инвестирует в секторы, которые, по мнению правительства, нуждаются в стимулировании. Это означает, что премьер-министр подписал решение об инвестиции в Кулеви. То есть правительство не может сказать, что это исключительно частная инициатива», — объясняет The Insider программный менеджер Transparency International (TI) Грузия Сандро Кевхишвили.
Комментируя участие в проекте Cartu Bank, Кевхишвили напоминает, что после введения американских санкций против Иванишвили в 2024 году акции банка были перераспределены. Формально сын миллиардера Ута Иванишвили остался собственником 35% акций (остальные собственники не разглашаются). Но, по мнению эксперта, «контроль над брендом сохраняется», а «учитывая фактический контроль над правящей партией, можно сказать, что у Иванишвили есть личный интерес в успехе проекта».
Бесик Донадзе также обращает внимание на то, что министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, участвовавший в согласовании проекта НПЗ, в 2025 году ушел в отставку. И уже вскоре стал председателем наблюдательного совета Black Sea Petroleum.
Донадзе уверен, что строительство НПЗ в Кулеви в первую очередь отвечает интересам России, но проведение подобных операций в Грузии невозможно, «если нет интереса команды Иванишвили».
«Грузинская» нефть до Кулеви
Грузия начала наращивать импорт нефти и нефтепродуктов из России после начала российского вторжения в Украину. Официальный Тбилиси не присоединился к санкциям — для грузинских импортеров покупка российской нефти была выгодной на фоне роста цен в мире.
По данным Национальной службы статистики Грузии (Геостат), в 2021 году Грузия ввезла из России 225 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму $135 млн США. В 2022 году объем вырос почти в три раза — до 658 тысяч тонн на сумму $622 млн. В 2023 году общий объем составил 771 тысячу тонн, а в 2024 году — 699 тысяч тонн. Таким образом, доля российских нефтепродуктов в грузинском импорте выросла с 16,4% в 2021 году до 47% в 2022 году, а затем снизилась до 40% в 2024 году.
По мнению грузинских журналистов-расследователей, официальные данные отражают неполную картину. Издание IFact в начале 2025 года проанализировало информацию из международных торговых баз и обнаружило, что с начала войны в Украине экспорт нефти из Грузии в европейские страны увеличился почти в 15 раз. При этом в данных Геостата этот импорт был отражен далеко не полностью. Например, по официальной информации, в 2023–2024 годах нефть из Грузии в Испанию не экспортировалась, но, согласно международным базам, из Грузии в Испанию было импортировано 99 тысяч тонн нефти на сумму 49 млн евро.
Похожие расхождения расследователи заметили в цифрах по Греции, Италии, Бельгии и Нидерландам. В Геостате расхождения объясняли возможной трехсторонней торговлей с перепродажей, когда, например, Грузия покупает нефть в России и продает другой стране, а груз не заходит в грузинский порт (и не попадает в грузинскую статистику). Но по международным стандартам страной происхождения должна указываться страна, где нефть была либо добыта, либо переработана, а не страна, из которой нефть была доставлена в страну назначения. Если верить данным торговых баз, в Европе продается гораздо больше «грузинской» нефти и нефтепродуктов, чем Грузия способна произвести.
Российская нефть может «грузинизироваться» разными способами. Для части товара, по информации расследователей, просто изготавливаются новые документы. Еще одна часть смешивается с нефтью от других поставщиков, чтобы ее происхождение было невозможно установить. А еще часть перерабатывается и экспортируется как грузинский нефтепродукт. IFact анализировала грузинские поставки в Швейцарию и Грецию от компаний ZD Oil Company и Rustavoil, которые также покупают российское сырье.
Впрочем, открытие нефтеперерабатывающего завода Кулеви может кардинально изменить ситуацию. Этот НПЗ — единственный объект полного цикла переработки сырой нефти в стране. На первом этапе мощность завода должна составить 1,2 млн тонн сырой нефти в год, а дальше — до 3 млн тонн (мощность ZD Oil Company — 130 тысяч тонн, Rustavoil — 180 тысяч тонн).
Рост экспорта на 3300%
6 октября 2025 года, меньше чем через год после презентации проекта НПЗ, танкер Kayseri впервые доставил в Кулеви 105 тысяч тонн нефти российской компании «Русснефть». Грузинские власти не отрицали этот факт, ссылаясь на то, что ни «Русснефть», ни Kayseri не находятся под санкциями. Только через три недели после захода в Кулеви танкер попал в санкционные списки ЕС как часть «теневого флота», а 25 февраля 2026 года — в списки Великобритании. Также через два месяца после поставки Великобритания ввела санкции против «Русснефти».
В тот же самый период, в октябре 2025 года, начался стремительный рост импорта сырой нефти из России, о чем активно сообщали российские государственные СМИ. В 2024 году Грузия импортировала из России всего лишь 10,5 тонны сырой нефти на $6 млн. А в 2025 году Грузия ввезла из России 225 тысяч тонн сырой нефти на сумму $96 млн. Причем эти 225 тысяч тонн пришлись на три последних месяца, когда начал работать Кулевский НПЗ.
Рост поставок из России
В начале 2026 года взрывной рост показал экспорт нефтепродуктов уже из Грузии. 19 февраля Геостат опубликовал данные о внешней торговле за январь. Нефть и нефтепродукты оказались на втором месте по объему экспорта. За первый месяц 2026 года Грузия вывезла нефтепродуктов на $58,7 млн, что составляет 12,2% от всего экспорта. По сравнению с январем 2025 года это рост на 400% (тогда Грузия продала за рубеж нефтепродуктов на $11,71 млн, 2,9% от общего экспорта).
При этом на 95% ($56 млн) это был экспорт нефтепродуктов, произведенных в стране. Этот показатель также начал увеличиваться в последнем квартале 2025 года, а по сравнению с январем 2025 года рост составил более 3300%.
Эксперты отмечают, что резкий подъем показателей хронологически совпадает с возможным началом работы НПЗ Black Sea Petroleum в Кулеви. Кроме того, сопоставимых по мощности НПЗ в стране больше нет. Но в этой истории успеха есть подводные камни.
Повод для санкций
После того как Reuters сообщило о прибытии первого танкера Kayseri в кулевский терминал, расследователи из IFact проанализировали информацию о других судах, заходивших в грузинские порты в 2024–2025 годах. Оказалось, что как минимум 19 судов по целому ряду признаков можно считать частью «теневого флота»: это старые суда с непрозрачной структурой владения, без западной страховки, часто меняющие флаг, замеченные в манипуляциях AIS, фальсификации координат и перегрузке в нейтральных водах.
«Теневой флот» используется и для доставки сырой нефти в НПЗ Кулеви. 8 января построенный в 2003 году танкер NOSTOS доставил партию сырой нефти в порт Кулеви из Новороссийска. По данным ГУР Украины, судно используется для обхода санкций. Грузинские власти подтвердили изданию Batumelebi, что груз с NOSTOS предназначался для НПЗ в Кулеви, подчеркнув, что на момент поставки ни судно, ни его владелец или оператор не находились под международными санкциями.
За участие в перевозках сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России или экспортируемых российскими судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые схемы транспортировки, порт Кулеви едва не попал в 20-й пакет санкций Евросоюза. Грузинские власти заверяли, что в Кулеви не происходит ничего «противоречащего санкционной политике». Включение Кулеви в санкционный список ЕС может стать первым случаем санкционирования инфраструктурного объекта Грузии, но это предложение пока блокируют Венгрия и Словакия.
Введение санкций может угрожать интересам не только Грузии, но и Азербайджана, поскольку терминал в Кулеви принадлежит компании SOCAR. По информации агентства Bloomberg, против санкционирования Кулеви также выступала Италия, получающая азербайджанский газ через этот терминал.
Впрочем, использование «теневого флота» не единственный повод для подозрений в отношении Кулеви. «Теперь становится понятнее, почему Европейский союз включил порт Кулеви в санкционный список. Страна оказывается втянутой в крупный скандал», — написал в Facebook экономист и бывший президент нацбанка Грузии Роман Гоциридзе. Несмотря на рекордные данные, в Грузии есть сомнения в том, что кулевский НПЗ действительно работает.
Вопросы об этом возникли сразу же после первой поставки нефти из России, но представители Black Sea Petroleum не ответили на запросы журналистов. А в муниципалитете Хоби, где находится Кулеви, изданию Batumelebi в ноябре 2025 года сообщили, что на НПЗ «ведутся работы тестового характера, официально объект пока не открыт». На сайте компании также есть только фотографии фазы строительства. «Если мы смогли бы сейчас зайти и посмотреть своими глазами на НПЗ, мы бы увидели, что переработка такого количества нефти там невозможна», — предполагает Бесик Донадзе.
Неизвестно, работает ли в принципе завод в Кулеви
https://bsp.com.ge/#project
Сандро Кевхишвили из TI поясняет, что Black Sea Petroleum «всегда заявляли, что начнут с малого и потом увеличат объемы»:
«Если у вас легальный бизнес, вы не вовлечены в подозрительные схемы, можно выступить с заявлением: „Вот что мы делаем, вот сколько мы перерабатываем, вот наш план...“ Но они молчат, и правительство молчит. Это усиливает подозрения».
Есть несколько возможных объяснений чудесной статистики экспорта, пишет Роман Гоциридзе: «Вместо указанной в документах сырой нефти было ввезено произведенное в России дизельное топливо или бензин, а затем экспортировано под видом грузинской продукции» или же «был ввезен полуфабрикат для производства дизельного топлива (хотя на таможне он был зафиксирован как сырая нефть), к которому в небольшом объеме были добавлены другие вещества, то есть произведена „корректировка“ качества добавками». И то, и другое является фальсификацией таможенных документов, уголовным преступлением и нарушением санкций, так как нефтепродукты продавались в страну ЕС (Мальту).
Еще одним возможным объяснением, по мнению Гоциридзе, может быть вариант, при котором «в терминал Кулеви поступила российская сырая нефть, а на экспорт ушли азербайджанские готовые нефтепродукты», оформленные как произведенные в Грузии. Но в этом случае в скандал оказывается втянут и SOCAR, которому принадлежит терминал в Кулеви.
Бесик Донадзе подчеркивает, что в условиях, когда «государственные институты захвачены <промосковской партией „Грузинская мечта“ — The Insider>, никто не сможет понять, какая нефть поступила в терминал, сырая или уже переработанная. Что было написано на бумаге — это одно, а реальность — другое».
В случае если санкции все-таки будут введены, это еще сильнее повредит репутации Грузии, считает Кевхишвили, в том числе «это может стать дополнительной проблемой в отношениях с США, которые не так жестко настроены по отношению к России, но используют нефтяные санкции как инструмент давления».
В данных Геостата, по которым нефтепродукты оказались на втором месте по объему экспорта, на первом месте уже несколько лет находятся легковые автомобили. Их в Грузии тоже не производят. Крупнейшим рынком для реэкспорта остается Кыргызстан, где регистрируется только 2% автомобилей, отправляемых из Грузии. Остальные, вероятно, идут в Россию.
В разговоре с The Insider Донадзе приводит реэкспорт автомобилей как пример обхода санкций. Но он не считает, что введение ограничительных мер против Кулеви не окажет эффекта: «Санкции — это процесс. Невозможно закрыть одну дверь, и все. С той стороны постоянно ищут дыры, и нужно постепенно закрывать каждую лазейку». Так что Грузия, скорее всего, в самом начале своего санкционного пути.
