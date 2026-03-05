С российским нефтяным бизнесом связан и сын Асатиани — Кахи Жордания. Как пишет «Агентство», с 2016 по 2023 год Кахи владел российским нефтетрейдером Oil Energy Group, а с 2018 года — 25-процентной долей в «СДО-Логистик». 51% акций в последней владеет Сергей Алексеев, сын генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российской армии (ГРУ). На Владимира Алексеева недавно было совершено покушение. Алексеев-младший до открытия собственной компании работал в «Русснефти», основанной в 2002 году бизнесменом Михаилом Гуцериевым. И именно «Русснефть» стала первой компанией, поставившей нефть в Кулеви в октябре 2025 года.

Достижение при поддержке правительства

Исследователь коррупции Бесик Донадзе в разговоре с The Insider подчеркивает, что собственники Black Sea Petroleum представляют скорее российский бизнес, чем грузинский:

«Они не заработали деньги в Грузии. Они заработали их в России, привезли в Грузию и начали бизнес». Эксперт отмечает, что реализация проекта НПЗ, который оставался в планах около десяти лет, началась стремительно: «Получение лицензий, разрешений на строительство — все прошло очень быстро».

«Это достижение было бы невозможным без эффективной работы и значительной поддержки правительства, а также без участия государственных и местных учреждений», — призналась Мака Асатиани на презентации проекта НПЗ.

Исследователи коррупции в Грузии подтверждают, что в строительстве НПЗ Black Sea Petroleum есть явные интересы грузинской правящей элиты. Объем инвестиций, необходимый для первой очереди строительства, оценивался в $110 млн (весь бюджет проекта оценивался в $700 млн). В финансировании проекта участвовали «Фонд развития Грузии» и несколько коммерческих банков, включая Cartu Bank, ранее принадлежавший основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.

«„Фонд развития Грузии“ — частный фонд, контролируемый правительством. Он инвестирует в секторы, которые, по мнению правительства, нуждаются в стимулировании. Это означает, что премьер-министр подписал решение об инвестиции в Кулеви. То есть правительство не может сказать, что это исключительно частная инициатива», — объясняет The Insider программный менеджер Transparency International (TI) Грузия Сандро Кевхишвили.

Комментируя участие в проекте Cartu Bank, Кевхишвили напоминает, что после введения американских санкций против Иванишвили в 2024 году акции банка были перераспределены. Формально сын миллиардера Ута Иванишвили остался собственником 35% акций (остальные собственники не разглашаются). Но, по мнению эксперта, «контроль над брендом сохраняется», а «учитывая фактический контроль над правящей партией, можно сказать, что у Иванишвили есть личный интерес в успехе проекта».

Бесик Донадзе также обращает внимание на то, что министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, участвовавший в согласовании проекта НПЗ, в 2025 году ушел в отставку. И уже вскоре стал председателем наблюдательного совета Black Sea Petroleum.

Донадзе уверен, что строительство НПЗ в Кулеви в первую очередь отвечает интересам России, но проведение подобных операций в Грузии невозможно, «если нет интереса команды Иванишвили».

«Грузинская» нефть до Кулеви

Грузия начала наращивать импорт нефти и нефтепродуктов из России после начала российского вторжения в Украину. Официальный Тбилиси не присоединился к санкциям — для грузинских импортеров покупка российской нефти была выгодной на фоне роста цен в мире.

По данным Национальной службы статистики Грузии (Геостат), в 2021 году Грузия ввезла из России 225 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму $135 млн США. В 2022 году объем вырос почти в три раза — до 658 тысяч тонн на сумму $622 млн. В 2023 году общий объем составил 771 тысячу тонн, а в 2024 году — 699 тысяч тонн. Таким образом, доля российских нефтепродуктов в грузинском импорте выросла с 16,4% в 2021 году до 47% в 2022 году, а затем снизилась до 40% в 2024 году.

По мнению грузинских журналистов-расследователей, официальные данные отражают неполную картину. Издание IFact в начале 2025 года проанализировало информацию из международных торговых баз и обнаружило, что с начала войны в Украине экспорт нефти из Грузии в европейские страны увеличился почти в 15 раз. При этом в данных Геостата этот импорт был отражен далеко не полностью. Например, по официальной информации, в 2023–2024 годах нефть из Грузии в Испанию не экспортировалась, но, согласно международным базам, из Грузии в Испанию было импортировано 99 тысяч тонн нефти на сумму 49 млн евро.

Похожие расхождения расследователи заметили в цифрах по Греции, Италии, Бельгии и Нидерландам. В Геостате расхождения объясняли возможной трехсторонней торговлей с перепродажей, когда, например, Грузия покупает нефть в России и продает другой стране, а груз не заходит в грузинский порт (и не попадает в грузинскую статистику). Но по международным стандартам страной происхождения должна указываться страна, где нефть была либо добыта, либо переработана, а не страна, из которой нефть была доставлена в страну назначения. Если верить данным торговых баз, в Европе продается гораздо больше «грузинской» нефти и нефтепродуктов, чем Грузия способна произвести.

Российская нефть может «грузинизироваться» разными способами. Для части товара, по информации расследователей, просто изготавливаются новые документы. Еще одна часть смешивается с нефтью от других поставщиков, чтобы ее происхождение было невозможно установить. А еще часть перерабатывается и экспортируется как грузинский нефтепродукт. IFact анализировала грузинские поставки в Швейцарию и Грецию от компаний ZD Oil Company и Rustavoil, которые также покупают российское сырье.

Впрочем, открытие нефтеперерабатывающего завода Кулеви может кардинально изменить ситуацию. Этот НПЗ — единственный объект полного цикла переработки сырой нефти в стране. На первом этапе мощность завода должна составить 1,2 млн тонн сырой нефти в год, а дальше — до 3 млн тонн (мощность ZD Oil Company — 130 тысяч тонн, Rustavoil — 180 тысяч тонн).

Рост экспорта на 3300%

6 октября 2025 года, меньше чем через год после презентации проекта НПЗ, танкер Kayseri впервые доставил в Кулеви 105 тысяч тонн нефти российской компании «Русснефть». Грузинские власти не отрицали этот факт, ссылаясь на то, что ни «Русснефть», ни Kayseri не находятся под санкциями. Только через три недели после захода в Кулеви танкер попал в санкционные списки ЕС как часть «теневого флота», а 25 февраля 2026 года — в списки Великобритании. Также через два месяца после поставки Великобритания ввела санкции против «Русснефти».

В тот же самый период, в октябре 2025 года, начался стремительный рост импорта сырой нефти из России, о чем активно сообщали российские государственные СМИ. В 2024 году Грузия импортировала из России всего лишь 10,5 тонны сырой нефти на $6 млн. А в 2025 году Грузия ввезла из России 225 тысяч тонн сырой нефти на сумму $96 млн. Причем эти 225 тысяч тонн пришлись на три последних месяца, когда начал работать Кулевский НПЗ.