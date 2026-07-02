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НПЗ в грузинском Кулеви пообещал отказаться от российской нефти к сентябрю. The Insider писал, что завод принимает суда «теневого флота»

The Insider
НПЗ в Кулеви. Фото: forbes.ge

НПЗ в Кулеви. Фото: forbes.ge

Компания Black Sea Petroleum (BSP), которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в грузинском порту Кулеви, сообщила, что к августу–сентябрю полностью откажется от российской нефти. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Начиная с августа–сентября текущего года компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, произведенной Black Sea Petroleum».

В сообщении говорится также, что за первые шесть месяцев текущего года BSP переработала более 650 тысяч тонн сырья. Согласно заявленным планам компании, в первом квартале 2027 года она начнет производить дорожный битум, как для внутреннего рынка, так и на экспорт; во втором квартале на заводе появятся мощности по производству авиационного топлива.

Ранее в марте гендиректор и соучередитель BSP Давид Поцхверия рассказывал, что компания планирует заменить российскую нефть туркменской, а в дальнейшем — сырьем из Казахстана и других стран. По словам бизнесмена, это необходимо, чтобы выйти на рынок Евросоюза. Поцхверия сообщил также, что BSP столкнулась с трудностями при организации транспортировки нефти из Туркмении через территорию Азербайджана.

НПЗ в Кулеви — единственное в Грузии предприятие полного цикла переработки сырой нефти. Завод принял первый танкер с нефтью в октябре 2025 года. В январе 2026 года Грузия экспортировала нефтепродуктов на $56 млн, показав рост на 3300% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Как сообщалось в расследовании The Insider, семья, которой принадлежит НПЗ, связана с Россией, а нефть на завод поставляли суда «теневого флота».

В феврале ЕС пообещал включить порт Кулеви в очередной пакет антироссийских санкций, но вскоре изменил свое решение. «Эта первоначальная позиция была пересмотрена после того, как ваши власти и оператор порта взяли на себя позитивные обязательства», — говорилось в обращении спецпредставителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О’Салливана к МИД Грузии.

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