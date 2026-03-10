ЕС пообещал Грузии исключить из 20-го пакета санкций порт Кулеви. Через этот порт Грузия помогает России обходить нефтяные санкции

Евросоюз исключил нефтяной терминал грузинского порта Кулеви из проекта 20-го пакета санкций против России, ранее согласованного ЕС. Как сообщает грузинский Первый канал 1tv.ge, об этом спецпредставитель Союза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан проинформировал министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили.

Как следует из письма О’Салливана, текст которого приводит 1tv.ge, в феврале ЕС получил от МИД Грузии документы, касающиеся 20-го пакета санкций:

«Включение порта Кулеви в 20-й пакет санкций первоначально рассматривалось в связи с его ролью в морских перевозках российской нефти и заходе в порт танкеров „теневого флота“. Эта первоначальная позиция была пересмотрена после того, как ваши власти и оператор порта взяли на себя позитивные обязательства. Я приветствую ваши заверения, что Грузия не позволит судам, находящимся под санкциями ЕС, заходить в ваши порты или обслуживаться в них».

В письме О’Салливана говорится, что владелец нефтяного терминала в Кулеви, азербайджанская государственная компания SOCAR «также обязалась строго соблюдать соответствующие санкции ЕС, включая потолок цен и запрет ЕС на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов. Эти обязательства имели решающее значение в процессе нашей оценки и в конечном итоге привели к исключению порта Кулеви из 20-го пакета санкций».

Спецпредставитель ЕС также поблагодарил власти Грузии за то, что те отказали в доступе в порт танкеру M/T Truvor (IMO 9676230). Это танкер под российским флагом, который находится под санкциями Украины за перевозку российской нефти. Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, 14 декабря Truvor вышел из порта Новороссийск (Краснодарский край). Далее в маршруте танкера значатся грузинские порты Поти (16–19 декабря), Кулеви (19–21 декабря). В начале марта танкер подошел к порту Батуми, у которого находится и сейчас.

Как сообщалось ранее, при подготовке 20-го пакета санкций впервые было выдвинуто предложение включить в санкционные списки порты в третьих странах. В проекте документа упоминались два объекта: порт Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии, которые причастны к перевалке российской нефти в обход западных санкций. 20-й пакет пока не принят, его блокируют Венгрия и Словакия.

По данным из расследования The Insider о порте в Кулеви, в январе 2026 года экспорт грузинских нефтепродуктов вырос на 3300% по сравнению с прошлым годом. Такой рост связывают с открытием нового НПЗ в Кулеви, который принял первый танкер с нефтью в октябре 2025 года. Семья, владеющая НПЗ, связана с Россией, нефть на него поставляют суда «теневого флота». Эксперты предполагают, что НПЗ в Кулеви продает российские нефтепродукты под видом собственных.