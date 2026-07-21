Суд в США приостановил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Федеральный судья в США приостановил разбирательство о слиянии компаний Paramount и Warner Bros. Discovery (WBD). На прошлой неделе остановить сделку потребовали генпрокуроры 12 американских штатов, утверждая, что она негативно отразится на сфере и конкуренции.

Окончательное заключение сделки приостановили сроком на 14 дней. Ранее компания Paramount согласилась не завершать покупку WBD до 22 июля, но новое постановление суда отодвигает ее как минимум до начала августа.

Срок запрета при этом может быть продлен до 28 дней. Сейчас слушание по этим ограничениям назначено на 3 августа, но заседание могут отложить, если стороны придут к какому-либо соглашению.

Вынося судебный запрет, судья согласилась, что сделка может в теории нарушить антимонопольное законодательство. Генпрокуроры штатов — авторы иска ранее утверждали, что слияние компаний вызовет рост цен, снижение качества и количества контента.

Представители Paramount считают эти аргументы необоснованными и намерены защищать сделку. Компания настаивает на проведении слушаний по делу о судебном запрете с участием свидетелей. Решение по делу она надеется получить к началу осени. Если сделка не совершится до 30 сентября, Paramount будет обязана ежедневно выплачивать инвесторам Warner Bros. миллионы долларов — порядка $650 млн за каждый квартал, пока сделка не закрыта.

Один из авторов иска, генпрокурор Калифорнии Роб Бонта, уже назвал это судебное решение «важнейшей первой победой» в деле:

«История показывает, что происходит, когда несколько человек обладают огромной властью над рынками, которые играют центральную роль в жизни американцев: меньше возможностей для большего числа людей, худшие товары и услуги для всех».

Он также отверг утверждения консерваторов о том, что иск мотивирован исключительно противодействием президенту Дональду Трампу, который одобряет слияние компаний. Некоторые из сторонников сделки называли его «антитрамповским». Сделка предполагает, например, что Paramount получит контроль над телеканалом CNN, который сейчас принадлежит Warner Bros. Discovery. Гендиректор компании Paramount Дэвид Эллисон ранее обещал президенту США Дональду Трампу «радикальные изменения» в работе телеканала, если тот поддержит ее. Трамп неоднократно критиковал издание и был недоволен тем, как оно освещает его работу. В декабре он заявил, что продажа CNN крайне важна.

Коалиция из 12 штатов не единственная сторона, которая пытается оспорить законность этой сделки. Свои иски подали Гильдия сценаристов (профсоюз, представляющий голливудских сценаристов), акционеры компаний и другие. В конце июня стало известно, что возможность вмешаться в сделку изучают и британские регуляторы.

Ранее покупку WBD компанией Paramount одобрил американский Минюст. Однако, как выяснилось позднее, руководство ведомства сделало это, не дождавшись вердикта антимонопольных юристов.