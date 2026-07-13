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Несколько американских штатов подали иск в суд, чтобы оспорить слияние Paramount и Warner Bros

The Insider
Фото: The New York Times

Фото: The New York Times

Коалиция из 12 демократических штатов в США подали иск в окружной суд Северного округа Калифорнии с целью заблокировать приобретение Warner Bros. Discovery (WBD) компанией Paramount за $110 млрд. Это самое серьезное юридическое оспаривание одной из крупнейших сделок в истории американской медиаиндустрии, пишет газета The New York Times. 

Среди авторов иска — генпрокуроры штатов Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон и других. Они утверждают, что сделка по покупке WBD нанесет ущерб кинотеатрам, а также подорвет конкуренцию на рынке: 

«Незаконное слияние этих двух развлекательных гигантов приведет к повышению цен, снижению качества и уменьшению количества контента для кино и телевидения, что нанесет ущерб кинотеатрам, операторам кабельного телевидения и, в конечном итоге, зрителям на каждом диване и в каждом кресле кинотеатра в США», — заявил генпрокурор Калифорнии Роб Бонта, который возглавляет коалицию авторов иска. 

Завершение сделки по слиянию Paramount и WBD было намечено на третий квартал этого года. Из-за иска она может быть отложена до окончания судебного разбирательства. Это может дорого обойтись Paramount: за каждый квартал, в который сделка не закрыта (начиная с октября), она обязуется выплатить акционерам WBD порядка $650 млн. 

Ранее при этом покупку WBD компанией Paramount одобрил американский Минюст. Однако, как выяснилось позднее, руководство ведомства одобрило слияние, не дождавшись вердикта антимонопольных юристов. 

Компания Paramount также уже получила одобрение сделки от 20 стран и по всему миру, включая Китай и Австралию. Профильные ведомства некоторых стран, однако, до сих пор ее изучают: в конце июня стало известно, что в сделку собираются вмешаться британские регуляторы. 

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