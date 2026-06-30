Британские регуляторы собираются вмешаться в сделку между Warner Bros. и Paramount

Министр культуры Великобритании Лиза Нанди намерена обратиться к регуляторам страны — Ofcom и Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) — с просьбой проверить сделку по покупке компанией Paramount медиахолдинга Warner Bros. Discovery (WBD) за $110 млрд, пишет The Guardian. Об этом говорится в заявлении Нанди для парламента.

Сделка объединит голливудские студии, выпускающие франшизы о Супермене, Бэтмене и «Топ Гане», владеющие британским телеканалом Channel 5, новостным каналом CNN, спортивным каналом TNT Sports, который показывает Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Олимпийские игры, а также стриминговыми сервисами Paramount+ и HBO Max.

Нанди заявила, что склоняется к тому, чтобы поручить Ofcom оценить влияние слияния на плюрализм британских СМИ и попросить CMA изучить, не создает ли сделка проблем для конкуренции. Она сказала:

«После переговоров со сторонами и проведения независимого исследования мое ведомство сегодня от моего имени направило письмо нынешним и будущим владельцам Warner Bros. Discovery с уведомлением о том, что я склоняюсь к вмешательству».

Министр уточнила, что ее решение касается интересов британской аудитории и таких сервисов, как Channel 5, TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon, CNN International, Paramount+ и HBO Max.

Нанди отметила, что закон о предпринимательстве 2002 года (Enterprise Act) не предусматривает проверку влияния слияний на стриминговые сервисы, поскольку был принят в эпоху линейного телевещания, и допустила, что в случае решения о вмешательстве внесет поправки, которые распространят действие закона на видео по запросу. Paramount и WBD должны отреагировать на инициативу до 6 июля. По словам министра, окончательное решение о вмешательстве пока не принято.

Ранее антимонопольное подразделение Минюста США одобрило покупку WBD компанией Paramount, закрыв расследование до того, как штатные юристы ведомства успели сформулировать окончательную рекомендацию: команда юристов несколько месяцев изучала сделку и склонялась к тому, чтобы оспорить ее как антиконкурентную.