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WSJ: Руководство Минюста США одобрило слияние Paramount и Warner Bros., не дождавшись вердикта антимонопольных юристов

The Insider
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Руководство Минюста США закрыло антимонопольное расследование сделки Paramount и Warner Bros. Discovery до того, как юристы ведомства, ответственные за процедуру, успели сформулировать свою окончательную рекомендацию по этому вопросу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Команда штатных юристов, несколько месяцев изучавших сделку, склонялась к тому, чтобы рекомендовать иск против объединения двух киностудий как антиконкурентной практики. Однако в пятницу сотрудникам сообщили, что расследование закрыто и окончательного вывода от них никто не ждет. По словам источников, старшие руководители ведомства сочли убедительными ответы исполнительного директора Paramount Дэвида Эллисона — сына союзника Трампа Ларри Эллисона, — который два часа отвечал на вопросы следствия месяцем ранее.

Представитель Минюста США заявила изданию, что ведомство провело «тщательное расследование», по итогам которого пришло к выводу, что сделка «усилит конкуренцию» в медиаиндустрии и пойдет на пользу американским потребителям и работникам. Помимо этого, ведомство опубликовало развернутое публичное заявление в поддержку слияния. По данным источников, часть сотрудников антимонопольного отдела считает, что заявление намеренно составлено так, чтобы затруднить оспаривание сделки со стороны генеральных прокуроров штатов. Следственная группа в его написании не участвовала.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, по данным WSJ, склоняется к тому, чтобы оспорить сделку в суде. Paramount рассчитывает закрыть сделку уже к концу июля. По словам источников, дело Paramount — одно из нескольких, где антимонопольные сотрудники Минюста при администрации Трампа оказались фактически отстранены от принятия решений. 

Ранее сообщалось, что антимонопольное подразделение Минюста одобрило покупку Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance более чем за $111 млрд. Офис генпрокурора Калифорнии тем временем продолжает проверку соглашения.

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