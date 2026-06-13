Минюст США одобрил слияние Warner Bros. Discovery и Paramount

Антимонопольное подразделение американского Минюста одобрило покупку акций холдинга Warner Bros. Discovery (WBD) компанией Paramount Skydance Corp. Об этом пишет агентство Reuters.

Проверка потенциальной сделки длилась восемь месяцев. По ее итогам ведомство пришло к выводу, что слияние WBD и Paramount не повредит индустрии и не отразится на конкуренции в сфере, а также на потребителях.

Напротив, в заключении Минюста говорится, что сделка «приведет к усилению конкуренции», а это лишь пойдет сфере на пользу.

В Paramount, комментируя сделку, отметили, что стремятся как можно скорее завершить ее. Слияние двух компаний еще не является свершившимся фактом, что подчеркнул отдельно и генпрокурор Калифорнии Роб Бонта. Офис последнего изучает сделку на предмет потенциальных нарушений антимонопольного законодательства США.

Ранее представители сферы неоднократно высказывали опасения о том, что покупка WBD, наоборот, снизит конкуренцию в отрасли. В открытом письме в апреле они писали, что эта сделка сократит число крупных американских киностудий всего до четырех. Из-за этого количество рабочих мест уменьшится, затраты (и, соответственно, цены) вырастут, а выбор зрителей по всему миру будет ограничиваться. Генпрокурор штата по-прежнему может заблокировать сделку, если придет к таким же выводам.

О том, что холдинг Warner Bros. Discovery достанется Paramount, стало известно в конце февраля этого года. Долгое время за право купить акции WBD также боролся Netflix. Paramount перебила предложение сервиса, сделав свое — $31 за акцию, или около $111 млрд за весь холдинг.