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Куртку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга продали на аукционе Sotheby`s за $960 тысяч

The Insider
Иллюстрация к материалу

Черную кожаную куртку генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга в пятницу продали на аукционе Sotheby`s за $960 тысяч при стартовой цене в $60 тысяч. Об этом сообщает Der Spiegel. 

В торгах приняли участие 45 коллекционеров. Вырученные средства пойдут на поддержку некоммерческого института Edge Institute, который предоставляет курсы английского и другие образовательные программы для предпринимателей из развивающихся стран. 

Как отмечают журналисты, черная кожаная куртка стала для Хуанга такой же визитной карточкой, как черные водолазки для Стива Джобса или серые футболки для Марка Цукерберга. Черный свитер Джобса был продан на аукционе 10 лет назад всего за $2880. 

Ранее Nvidia более чем вдвое сократила число азиатских покупателей, которым разрешена продажа ее ИИ-чипов. Это было сделано для того, чтобы предотвратить попадание передовых чипов в Китай через третьи страны. Ужесточение контроля было связано со стремлением администрации Дональда Трампа предотвратить попадание передовых американских микросхем в китайские компании через третьи страны. Экспорт передовых американских процессоров в Китай запрещен уже на протяжении многих лет. 

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