Власти Тайваня впервые пресекли контрабанду чипов Nvidia для ИИ в Китай через Японию — Bloomberg

Тайвань расследует контрабанду чипов Nvidia Corp. в Китай, пишет Bloomberg. По данным прокуратуры, три человека сумели переправить как минимум одну партию серверов Super Micro Computer Inc. с передовыми чипами для искусственного интеллекта, продажа которых в Китай запрещена без лицензии США.

Как рассказали агентству источники, знакомые с ситуацией, сначала груз был экспортирован в Японию, а затем — в Гонконг, который часто служит перевалочным пунктом для техники, которая в конечном итоге поставляется в материковый Китай. Трое подозреваемых были задержаны на Тайване на прошлой неделе. Их подозревают в фальсификации документов для экспорта серверов Super Micro Computer Inc.

После задержания подозреваемых власти Тайваня изъяли около 50 серверов. Предполагается, что их тоже планировалось экспортировать по поддельным документам.

Расследование стало в Тайване первой публичной кампанией по пресечению незаконного использования чипов для ИИ после многолетнего давления со стороны США, которые хотят, чтобы островная республика более активно помогала ограничивать доступ Китая к технологиям, отмечает Bloomberg.

США ввели ограничения на экспорт чипов Nvidia в Китай в 2022 году, опасаясь, что эта технология даст Пекину преимущества в военном отношении. Ранее в мае Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что США выдали лицензию на продажу чипов H200 примерно 10 китайским компаниям. В то же время, по данным агентства, ни одной поставки пока не было осуществлено.