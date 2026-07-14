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Nvidia более чем вдвое сократила число клиентов из азиатских стран, чтобы предотвратить попадание своих чипов в Китай

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Компания Nvidia более чем вдвое сократила число азиатских покупателей, которым разрешена продажа ее ИИ-чипов. Это было сделано для того, чтобы предотвратить попадание передовых чипов в Китай через третьи страны. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times. 

По данным издания, проверка затронула прежних клиентов Nvidia из Сингапура, Малайзии и Японии. Бóльшая часть из них были так называемыми «неооблачными провайдерами» (Neocloud providers) — компаниями, которые специализируются на создании и работе облачных платформ специально для рабочих нагрузок ИИ-моделей. 

По итогам проверок создали «белый список» компаний, с которыми производитель продолжит работу. В него вошли менее половины прежних клиентов Nvidia. 

Ужесточение контроля было связано со стремлением администрации Дональда Трампа предотвратить попадание передовых американских микросхем в китайские компании через третьи страны. Экспорт передовых американских процессоров в Китай запрещен уже на протяжении многих лет. 

Хотя в конце прошлого года Трамп разрешил продажу Пекину чипов Nvidia H200, значительно отстающих от передовых разработок, их продажу блокируют сами китайские власти, чтобы поддержать отечественную промышленность

В мае Министерство торговли США выпустило рекомендации, которые были призваны ограничить поставки передовых ИИ-чипов «дочкам» китайских фирм в Азии. Через них передовые процессоры Blackwell от Nvidia могли затем попасть в китайские компании напрямую. Именно после этого компания ужесточила контроль за соблюдением нормативных требований. Как пишет FT, ее сотрудники посетили центры обработки данных своих компаний-клиентов, проверяют контракты и ввели практику опроса конечных пользователей.

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