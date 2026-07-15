Скелет тираннозавра продали на Sotheby's за $50 млн. Это рекордная цена за окаменелости динозавра

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали скелет тираннозавра рекса по прозвищу Гас за $50,1 млн, сообщает Physorg. Это рекордная цена, уплаченная за окаменелости динозавра. Личность покупателя не разглашается.
Предыдущие рекорды принадлежали скелету стегозавра, который Sotheby's продал за $45 млн в 2024 году, и тираннозавру по прозвищу Стэн — его окаменелости продали за $32 млн в 2020 году. «Гас — это не только исключительная находка, но и образец, который был раскопан, задокументирован, подготовлен и о котором заботились по-настоящему превосходно. Рынок реагирует, когда о замечательных экземплярах заботятся правильно», — пояснила заместитель председателя Sotheby’s Кассандра Хаттон.
Скелет тираннозавра возрастом около 67 млн лет был обнаружен в 2021 году на ранчо в Южной Дакоте (США). Находку назвали Гас — в честь владельца ранчо. Это скелет взрослого динозавра высотой примерно 3,8 м и длиной 11,5 м. Скелет сохранил примерно 61% костей, в том числе, по описанию Sotheby's, «исключительно сохранившийся» череп, две ступни и ряд редко встречающихся костей. Гас считается одним из самых крупных и хорошо сохранившихся из когда-либо найденных скелетов тираннозавра рекса.