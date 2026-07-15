Скелет тираннозавра продали на Sotheby's за $50 млн. Это рекордная цена за окаменелости динозавра

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали скелет тираннозавра рекса по прозвищу Гас за $50,1 млн, сообщает Physorg. Это рекордная цена, уплаченная за окаменелости динозавра. Личность покупателя не разглашается.

Предыдущие рекорды принадлежали скелету стегозавра, который Sotheby's продал за $45 млн в 2024 году, и тираннозавру по прозвищу Стэн — его окаменелости продали за $32 млн в 2020 году. «Гас — это не только исключительная находка, но и образец, который был раскопан, задокументирован, подготовлен и о котором заботились по-настоящему превосходно. Рынок реагирует, когда о замечательных экземплярах заботятся правильно», — пояснила заместитель председателя Sotheby’s Кассандра Хаттон.