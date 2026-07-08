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Новости

Китай разрешит своим ведущим ИИ-компаниям закупать чипы Nvidia у США

The Insider
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Китайские власти разрешат ведущим отечественным компаниям в сфере искусственного интеллекта закупать ограниченные партии процессоров Nvidia H200, используемых для разработки ИИ-моделей. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

По данным издания, о таком решении уже уведомили Alibaba Group, ByteDance и DeepSeek. Для получения разрешения компаниям необходимо указать, сколько чипов им требуется и для каких целей они будут использоваться.

Чипы Nvidia H200 стали одним из ключевых объектов технологического противостояния между США и Китаем. Хотя президент США Дональд Трамп еще в декабре разрешил Nvidia возобновить поставки этих процессоров в Китай, китайские власти до сих пор не спешили выдавать внутренние разрешения на их закупку.

Если информация подтвердится, это станет признаком смягчения ограничений Пекина на использование американских технологий в сфере искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg.

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