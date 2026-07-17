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Новости

Азербайджан возобновит прямое авиасообщение с российскими городами: вернут рейсы, приостановленные после крушения самолета в декабре 2024-го

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Баку и Москва анонсировали возобновление прямого авиасообщения по ряду направлений. Об этом стало известно по итогам встречи глав МИД стран Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова (1, 2). 

Прямые перелеты будут возобновлены «в ближайшее время». Как сказал на пресс-конференции Байрамов, в сентябре этого года ожидается встреча между вице-премьерами двух стран, чтобы обсудить эту предварительную договоренность и конкретные маршруты. 

Возобновление рейсов затронет те маршруты, на которые распространились ограничения после крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевшего из Баку в Грозный в декабре 2024 года. После трагедии были отменены маршруты из Баку в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград.

Пассажирский самолет Embraer E190 потерпел крушение 25 декабря 2024 года. После нескольких неудачных попыток посадки в Грозном экипаж отправил самолет в аэропорт Актау (Казхастан), он сделал два круга над аэродромом, но так и не смог приземлиться, упал вблизи взлетно-посадочной полосы и загорелся. Из 67 человек на борту погибли 38. 

Расследование Минтранса Казахстана позже пришло к выводу, что многочисленные повреждения корпусу самолета были нанесены поражающими элементами боевой части, однако «установить их принадлежность не удалось». Предположительно, причиной катастрофы стала зенитная ракета, выпущенная из российского зенитного комплекса «Панцирь-С1».

Владимир Путин затем извинился перед президентом Ильхамом Алиевым, а конфликт, в ходе которого Баку также грозился подать на Москву иски в международные суды, сошел на нет. В апреле этого года власти обеих стран сообщили, что урегулировали конфликт, а Алиев ранее на этой неделе сказал, что отношения с Россией «полностью нормализовались». 

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