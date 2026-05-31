Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.02

EUR

82.64

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

191

 

 

 

 

 

Новости

Azerbaijan Airlines вернула рейсы в Санкт-Петербург

The Insider
Иллюстрация к материалу

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) возобновила сезонные рейсы между азербайджанским городом Гянджа и Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Из Гянджи самолёт вылетел в Санкт-Петербург сегодня в 16:20 по местному времени. Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам», — сообщили в компании. 

Последний раз рейс по этому маршруту выполнялся в конце лета 2025 года. Его возобновление связано с началом летнего туристического сезона.

Полеты между Азербайджаном и рядом российских городов были существенно сокращены после катастрофы самолета Embraer E-190 Azerbaijan Airlines, следовавшего рейсом Баку — Грозный. Лайнер упал 25 декабря 2024 года недалеко от казахстанского Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Погибли 38 человек, еще 29 выжили.

Сразу после катастрофы власти Азербайджана и авиакомпания заявили, что самолет подвергся «внешнему физическому и техническому воздействию». Позднее азербайджанские источники и данные предварительного расследования связали крушение с работой российских средств противовоздушной обороны во время отражения атаки беспилотников над Грозным.

После катастрофы AZAL приостановила рейсы в ряд российских городов, включая Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Уфу и Владикавказ. После катастрофы российские и азербайджанские власти по-разному комментировали причины произошедшего. Российская стороны озвучивала множество версий событий, кроме реальной — работы ПВО. При этом азербайджанская сторона настаивала, что лайнер подвергся «внешнему физическому и техническому воздействию». 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал и признания вины от российской стороны. Алиев заявил, что «виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации». Путин принес свои извинения в разговоре с Алиевым.

В апреле 2026 года МИД России и Азербайджана выпустили совместное заявление, в котором причиной трагедии было названо непреднамеренное срабатывание российской системы ПВО в воздушном пространстве России. Стороны также сообщили о достижении договоренностей по выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим.

Возобновление рейсов из Гянджи в Санкт-Петербург стало одним из первых случаев расширения авиасообщения между странами после урегулирования спора вокруг катастрофы лайнера AZAL.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте