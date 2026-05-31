Azerbaijan Airlines вернула рейсы в Санкт-Петербург

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) возобновила сезонные рейсы между азербайджанским городом Гянджа и Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Из Гянджи самолёт вылетел в Санкт-Петербург сегодня в 16:20 по местному времени. Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам», — сообщили в компании.

Последний раз рейс по этому маршруту выполнялся в конце лета 2025 года. Его возобновление связано с началом летнего туристического сезона.

Полеты между Азербайджаном и рядом российских городов были существенно сокращены после катастрофы самолета Embraer E-190 Azerbaijan Airlines, следовавшего рейсом Баку — Грозный. Лайнер упал 25 декабря 2024 года недалеко от казахстанского Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Погибли 38 человек, еще 29 выжили.

Сразу после катастрофы власти Азербайджана и авиакомпания заявили, что самолет подвергся «внешнему физическому и техническому воздействию». Позднее азербайджанские источники и данные предварительного расследования связали крушение с работой российских средств противовоздушной обороны во время отражения атаки беспилотников над Грозным.

После катастрофы AZAL приостановила рейсы в ряд российских городов, включая Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Уфу и Владикавказ. После катастрофы российские и азербайджанские власти по-разному комментировали причины произошедшего. Российская стороны озвучивала множество версий событий, кроме реальной — работы ПВО. При этом азербайджанская сторона настаивала, что лайнер подвергся «внешнему физическому и техническому воздействию».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал и признания вины от российской стороны. Алиев заявил, что «виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации». Путин принес свои извинения в разговоре с Алиевым.

В апреле 2026 года МИД России и Азербайджана выпустили совместное заявление, в котором причиной трагедии было названо непреднамеренное срабатывание российской системы ПВО в воздушном пространстве России. Стороны также сообщили о достижении договоренностей по выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим.

Возобновление рейсов из Гянджи в Санкт-Петербург стало одним из первых случаев расширения авиасообщения между странами после урегулирования спора вокруг катастрофы лайнера AZAL.