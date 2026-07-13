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Новости

Алиев: Азербайджан собирается окончательно покинуть Совет Европы, отношения с Россией «полностью нормализовались»

The Insider
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Баку всерьез обсуждает полный разрыв с Советом Европы. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, посвященного роли СМИ в продвижении мира и восстановлении доверия.

Речь идет не о заморозке участия, а именно об окончательном уходе из организации, подчеркнул азербайджанский лидер. Он сказал:

«Скажу открыто: Азербайджан всерьез рассматривает вопрос о полном выходе из этой организации. Речь идет не о приостановке или замораживании членства — мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого, найти выход для улучшения ситуации».

Возможный уход страны из Совета Европы, по мнению Алиева, останется практически незамеченным, а положение дел от этого может даже улучшиться. Президент Азербайджана заверил, что Баку не ищет конфронтации, однако к республике, как он считает, относятся предвзято, а предъявляемые ей претензии лишены оснований. «Дискриминации» в Совете Европы, утверждает глава государства, Азербайджан подвергается уже два года: в январе 2024 года азербайджанскую делегацию лишили права голоса, что Алиев расценил как наказание за позицию страны по вопросу ее территориальной целостности.

Дистанцируясь от европейских структур, Баку одновременно демонстративно мирится с Москвой. На том же форуме Алиев объявил, что отношения с Россией «полностью нормализованы», а сложности остались позади: контакты, по его словам, идут на уровне правительств, МИД и администраций президентов, а Владимир Путин отмечает положительную динамику связей.

Двусторонний кризис разгорелся после катастрофы самолета AZAL в декабре 2024 года, сбитого российской ПВО над Чечней, и усугубился задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге. Перелом наступил после встречи Алиева с Путиным в Душанбе в октябре 2025 года, где российский президент пообещал компенсации и правовую оценку действий должностных лиц.

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