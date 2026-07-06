Азербайджан вызвал посла РФ из-за удара по АЗС государственной нефтекомпании республики в Украине. В Баку назвали атаку преднамеренной

МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова после воздушной атаки на АЗС SOCAR в Николаевской области Украины, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства. Как утверждается, удар нанесли вчера вечером, 5 июля. Российскому послу выразили «решительный протест» и передали ноту:

«Эта атака беспилотника — не единичный случай: принадлежащие SOCAR объекты в Украине, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтехранилище в Одессе, ранее подвергались ударам и другим разрушительным последствиям военных действий, что привело к значительному материальному ущербу и ранениям сотрудников компании».

По объекту в николаевском селе Нечаяне ударили три дрона типа Shahed. В результате поврежден административный корпус АЗС. Пострадавших нет, так как сотрудники находились в укрытии во время атаки. В Баку также заявили, что продолжение таких инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, указывает на преднамеренность атак.

Отдельно МИД Азербайджана напомнил о повреждениях своих дипломатических объектов в Украине. Речь идет о нескольких авиаударах, в результате которых пострадали помещения посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове. В Баку призвали Москву расследовать эти инциденты, дать объяснения и соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и дипломатических представительств.

Удар по объекту SOCAR произошел на фоне российской кампании атак по украинским автозаправкам. Как ранее писал The Insider, российские военные с середины июня начали ежедневно наносить удары по АЗС в Украине. Близкий к Минобороны РФ «Рыбарь» и специалист по связи и дронам Сергей Бескрестнов оценивали эти атаки как системную кампанию, которая разворачивается на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и топливного кризиса в России. Украинский OSINT-проект «Око Гора» подсчитал, что в июне было зафиксировано более 70 ударов по украинским АЗС. Об участившихся атаках на заправки также писало Reuters.