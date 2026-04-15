МИД России и Азербайджана выпустили заявление об урегулировании конфликта, связанного с катастрофой лайнера AZAL, подбитого российской ПВО

МИД России и МИД Азербайджана опубликовали совместное заявление об урегулировании последствий авиакатастрофы с самолетом Embraer 190 авиакомпании AZAL вблизи казахстанского Актау, которое произошло 25 декабря 2024 года. Стороны сообщили, что достигли договоренностей о выплате компенсаций в соответствии с соглашением президентов двух стран, подписанным на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года. В заявлении подчеркивается, что авиакатастрофа стала следствием непреднамеренного срабатывания российской системы ПВО.

Дипломатический кризис вокруг катастрофы тянулся более года. На борту самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. Сразу после катастрофы Россия отрицала причастность своей ПВО. Росавиация изначально называла причиной катастрофы столкновение самолета с птицами. Однако на обломках был обнаружен характерный след от шрапнели зенитной ракеты.

28 декабря 2024 года Путин позвонил Алиеву и принес извинения за то, что инцидент произошел «в воздушном пространстве России», но о роли ПВО тогда прямо не говорил. Президент Азербайджана впоследствии обвинил российскую сторону в попытке скрыть правду о катастрофе и потребовал «человеческого поведения». Баку настаивал на признании вины, наказании причастных должностных лиц и полной выплате компенсаций.

В октябре 2025 года Путин и Алиев встретились в Душанбе. Российский лидер признал, что причиной катастрофы стали «пролет украинского беспилотника» и «технический сбой» системы ПВО, и пообещал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших. По словам Путина, две ракеты взорвались в нескольких метрах от самолета, «не поразив его напрямую». При этом расследование завершено не было: в декабре 2025 года Следственный комитет России прекратил уголовное дело без привлечения виновных к ответственности, что, по словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, тогда вызвало серьезные вопросы.

Теперь же в совместном заявлении МИД двух стран говорится, что предпринятые шаги «подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия». Конкретные суммы и условия выплат в документе не раскрываются.