За 4 года число желающих выдвигаться на региональных и местных выборах упало на 20% из-за репрессий даже против лояльных партий — эксперт

Борис Надеждин объявил, что приостанавливает избирательную кампанию из-за признания «иноагентом» и административного дела против него. По закону «иноагент» не обладает пассивным избирательным правом. Надеждин выдвинулся на выборы в Государственную думу как независимый кандидат от Мытищинского округа № 123, куда входят Долгопрудный, Королёв и Мытищи.
«Теоретически я могу собирать подписи еще 10 дней, пока не вступит в силу решение суда. Но практически — когда меня задержали, мой штаб в целях безопасности стер чат со сборщиками подписей, руководителями штабов, а обратно люди не особо возвращаются, потому что боятся просто», — сказал Надеждин.
В 2026 году на выборы в Государственную думу РФ выдвинулись 82 кандидата-самовыдвиженца. Это почти в четыре раза меньше, чем в 2016 году, и вдвое меньше, чем в 2021-м, подсчитало ранее издание «Ведомости». Десять лет назад на выборы шли 304 кандидата без партийной поддержки, а пять лет назад — 173 человека. Кроме того, двое самовыдвиженцев на этих выборах уже утратили статус выдвинутых кандидатов.
Из выдвинувшихся самостоятельно пять лет назад только пять человек в итоге стали депутатами: Владислав Резник (Адыгея), народный артист России Дмитрий Певцов, участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов (все — Москва) и депутат госсовета Крыма Леонид Бабашов. На этих выборах Резник и Бабашов выдвинуты «Единой Россией» в своих округах, остальные отказались баллотироваться. Зато как самовыдвиженцы на этих выборах идут избранный в прошлый созыв от ЕР Евгений Марченко, Станислав Наумов (сейчас во фракции ЛДПР) и Анатолий Лисицын («Справедливая Россия»).
Эксперт проекта «Атлас выборов» Вадим Терновой рассказал The Insider, что если раньше действительно независимых кандидатов-самовыдвиженцев просто не регистрировали и не допускали до выборов, то с начала войны желающих даже просто выдвинуться на выборы стало заметно меньше.
«В случае с Госдумой небольшое количество административных кандидатов, конечно, могло быть самовыдвиженцами, но в целом это было скорее редкостью. В 2021 году в округах выдвинулись больше 170 самовыдвиженцев, из них зарегистрировали только 11. То есть остальные были обычными независимыми кандидатами. Причин такого сокращения как минимум две.
Самовыдвиженцу практически невозможно зарегистрироваться, если он не является административным кандидатом. Сложно и просто собрать подписи, но главное — потом их легко отбраковывают в практически любом количестве, и никакого способа оспорить это решение нет, потому что проверкой подписей занимается только МВД. Так что сама сложившаяся практика ведет к такому печальному итогу.
Мы на примере региональных выборов, проходивших с 2022 года, видим, что с момента начала войны в принципе сократилось количество желающих выдвигаться на выборах всех уровней. На региональных и местных выборах за эти четыре года сокращение достигает примерно 20%. То есть люди просто не хотят выдвигаться на выборы. И это объяснимо. В условиях растущих репрессий даже против системных партий (например, против реготделения КПРФ в Алтайском крае или против реготделения ЛДПР в Красноярском крае) выгоды от избрания призрачны (особенно когда шансы на регистрацию ничтожно малы), а возможные риски чрезвычайно высоки».