За 4 года число желающих выдвигаться на региональных и местных выборах упало на 20% из-за репрессий даже против лояльных партий — эксперт

Борис Надеждин объявил, что приостанавливает избирательную кампанию из-за признания «иноагентом» и административного дела против него. По закону «иноагент» не обладает пассивным избирательным правом. Надеждин выдвинулся на выборы в Государственную думу как независимый кандидат от Мытищинского округа № 123, куда входят Долгопрудный, Королёв и Мытищи.

«Теоретически я могу собирать подписи еще 10 дней, пока не вступит в силу решение суда. Но практически — когда меня задержали, мой штаб в целях безопасности стер чат со сборщиками подписей, руководителями штабов, а обратно люди не особо возвращаются, потому что боятся просто», — сказал Надеждин.

В 2026 году на выборы в Государственную думу РФ выдвинулись 82 кандидата-самовыдвиженца. Это почти в четыре раза меньше, чем в 2016 году, и вдвое меньше, чем в 2021-м, подсчитало ранее издание «Ведомости». Десять лет назад на выборы шли 304 кандидата без партийной поддержки, а пять лет назад — 173 человека. Кроме того, двое самовыдвиженцев на этих выборах уже утратили статус выдвинутых кандидатов.

Из выдвинувшихся самостоятельно пять лет назад только пять человек в итоге стали депутатами: Владислав Резник (Адыгея), народный артист России Дмитрий Певцов, участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов (все — Москва) и депутат госсовета Крыма Леонид Бабашов. На этих выборах Резник и Бабашов выдвинуты «Единой Россией» в своих округах, остальные отказались баллотироваться. Зато как самовыдвиженцы на этих выборах идут избранный в прошлый созыв от ЕР Евгений Марченко, Станислав Наумов (сейчас во фракции ЛДПР) и Анатолий Лисицын («Справедливая Россия»).

Эксперт проекта «Атлас выборов» Вадим Терновой рассказал The Insider, что если раньше действительно независимых кандидатов-самовыдвиженцев просто не регистрировали и не допускали до выборов, то с начала войны желающих даже просто выдвинуться на выборы стало заметно меньше.