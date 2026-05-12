Бывший вице-спикер заксобрания Красноярского края и его сын получили по 14 лет за растрату. ЛДПР назвала дело политически мотивированным

Суд в Красноярске приговорил бывшего вице-спикера красноярского заксобрания Сергея Натарова и его сына Антона к 14 годам в колонии общего режима каждого. Как сообщает «Сибирский экспресс», их признали виновными по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1) и незаконном создании юридического лица (ст. 173.1).

Натарова обвиняли в хищении более 100 млн рублей при поставках товаров и услуг в северный город Игарка. Ему вменили в вину 11 эпизодов растраты. Сергей Натаров был арестован в декабре 2021 года и с тех пор находится в СИЗО. По делу проходил также его сын Антон Натаров, в прошлом работавший советником губернатора Александра Усса (позднее тот стал членом Совета Федерации).

Сергей Натаров с 2007 года избирался от ЛДПР в заксобрание Красноярского края, а также в Госдуму. В последний раз стал депутатом краевого парламента в сентябре 2021 года и был избран вице-спикером.

В заявлении красноярского отделения ЛДПР приговор Натарову назван незаконным: