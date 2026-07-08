Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.13

EUR

86.9

OIL

80.43

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

113

 

 

 

 

 

Новости

Суд арестовал имущество семьи бывшего самарского судьи Ефанова. Его подозревают в незаконной передаче леса под застройку

The Insider
Иллюстрация к материалу

Суд в Самаре наложил арест на имущество семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Судью обвиняют в том, что он своими решениями передал под застройку земли лесного фонда на сумму около 1,2 млрд рублей. Ответчиком по делу проходят сам Ефанов, его жена Ольга, сын Иван Ефанов и невестка Анна. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Под арест попали в общей сложности 27 объектов недвижимости. Также суд запретил ответчикам продавать их автомобили, среди которых три BMW, Lexus и Land Rover. Членам семьи Ефановых запрещено выезжать из страны.

В числе прочего Ефанов, по версии следствия, в 2012 году, будучи председателям Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, добился принятия решений о выводе из региональной собственности 40 га земли на острове Поджабный на Волге, знаменитом реликтовой флорой и фауной. Землю передали ООО «Эра», совладельцем которого выступал Александр Ефанов. При этом часть земли на острове площадью 0,5 га в пределах береговой полосы Ефанов-старший оформил на себя.

Решения Ефанова в 2024 году были обжалованы Генпрокуратурой и Россельхозом. Ущерб, полученный государством из-за незаконной передачи земли, власти требуют взыскать с семьи Ефанова. В 2023 году Ефанова лишили судейского статуса. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте