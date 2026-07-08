Суд арестовал имущество семьи бывшего самарского судьи Ефанова. Его подозревают в незаконной передаче леса под застройку

Суд в Самаре наложил арест на имущество семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Судью обвиняют в том, что он своими решениями передал под застройку земли лесного фонда на сумму около 1,2 млрд рублей. Ответчиком по делу проходят сам Ефанов, его жена Ольга, сын Иван Ефанов и невестка Анна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Под арест попали в общей сложности 27 объектов недвижимости. Также суд запретил ответчикам продавать их автомобили, среди которых три BMW, Lexus и Land Rover. Членам семьи Ефановых запрещено выезжать из страны.

В числе прочего Ефанов, по версии следствия, в 2012 году, будучи председателям Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, добился принятия решений о выводе из региональной собственности 40 га земли на острове Поджабный на Волге, знаменитом реликтовой флорой и фауной. Землю передали ООО «Эра», совладельцем которого выступал Александр Ефанов. При этом часть земли на острове площадью 0,5 га в пределах береговой полосы Ефанов-старший оформил на себя.

Решения Ефанова в 2024 году были обжалованы Генпрокуратурой и Россельхозом. Ущерб, полученный государством из-за незаконной передачи земли, власти требуют взыскать с семьи Ефанова. В 2023 году Ефанова лишили судейского статуса.