На пост зампредседателя Верховного суда рекомендовали Олега Нефëдова — судью, признавшего экстремистскими движения «сатанизма» и «ЛГБТ»

Фото: ТАСС

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рекомендовала на должность заместителя председателя Верховного суда Олега Нефëдова. Он выносил решения по искам о признании «экстремистскими» «Международного движения сатанизма» и «Международного движения ЛГБТ». Об этом пишет РАПСИ.

Нефëдов может получить пост председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, а также стать зампредседателя ВС. 

В Верховном суде Олег Нефëдов работает с 2017 года. За последние годы он отметился: 

  • признанием «экстремистским» и запретом «Международного движения ЛГБТ» в ноябре 2023-го;
  • недопуском Екатерины Дунцовой и Бориса Надеждина на выборы президента (утвердил соответствующие указы ЦИК);
  • приостановлением запрета на деятельность в России движения «Талибан» в апреле 2025 года;
  • признанием «экстремистским» и запретом «Международного движения сатанизма» в июле 2025-го; 
  • признанием террористической организацией американского юрлица ФБК — Anti-Corruption Foundation, Inc (ноябрь 2025).

Его кандидатуру поддержал глава Верховного суда Игорь Краснов. После одобрения кандидатуры на эту должность Нефëдов должен пройти президентскую комиссию, на должность зампреда его официально сможет назначить Совет Федерации.

