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Новости

В Саратовской области 10 гектаров земли вывели из лесного фонда для строительства военного учебного центра

The Insider
Лес в районе Вольска

Лес в районе Вольска

Правительство России выпустило распоряжение перевести четыре участка общей площадью 10,4 гектара, относящихся к Вольскому лесничеству в Саратовской области, из лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи радио- и телевещания, земель для обеспечения космической деятельности, обороны и безопасности. Это делается для размещения военного учебного центра. Документ опубликован на портале правовой информации. 

В Вольске расположен Военный институт материального обеспечения — филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулёва, а также Вольский механический завод, выпускающий несколько систем ПТРК.

В прошлом году российское правительство одобрило законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала. Поправки разрешают сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории «в целях воспроизводства лесов». Также разрешается перевод земель лесного фонда в иные категории — по согласованию с отдельной комиссией. На этих территориях предлагается разрешить строить дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища.

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