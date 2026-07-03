«Система»: Часть бананового импорта в Россию контролируют два бизнесмена из Петербурга. На судах с грузом бананов регулярно находят кокаин

Связанные с петербургскими бизнесменами Михаилом Ганюшиным и Владимиром Борисенко компании обеспечивают значительную часть поставок бананов в Россию через Санкт-Петербург, выяснил расследовательский проект «Система». При этом суда, связанные с одним из ключевых перевозчиков, неоднократно фигурировали в расследованиях о контрабанде кокаина из Латинской Америки. Доказательств причастности самих бизнесменов или их компаний к наркотрафику расследование не приводит.

Ключевым звеном этой схемы является петербургский «МГС-Терминал». Его гендиректор Владимир Бурлев в 2024 году говорил, что через терминал проходит 99% потребляемых в России бананов. По его словам, около двух третей поставок обеспечивает судоходная компания «Балтик Шиппинг», специализирующаяся на перевозке фруктов из Эквадора в Петербург. Компания принадлежит Владимиру Борисенко, который ранее владел ею вместе с Михаилом Ганюшиным.

Ганюшин, в свою очередь, контролирует кипрскую Cool Carriers Ltd — компанию, которая называет себя одним из крупнейших операторов рефрижераторного флота. В Cool Carriers подтвердили «Системе», что «Балтик Шиппинг» выступает ее агентом в порту Санкт-Петербурга. Представитель компании при этом заявил, что Cool Carriers не аффилирована с «Балтик Шиппинг», а Борисенко не связан с перевозчиком.

Расследование также указывает на еще одну общую структуру двух семей. Ганюшину принадлежит 50% кипрской Coolside Limited, вторую половину контролирует Елена Борисенко — жена Владимира Борисенко. Coolside ранее называли девелоперским подразделением Cool Carriers, однако основную выручку она получает от грузоперевозок и сдачи судов в аренду: в 2022 году эти направления принесли компании более $300 млн.

По данным расследования, на конец 2025 года два из трех мест в совете директоров «МГС-Терминала» занимали представители Борисенко и Ганюшина. Авторы также пишут, что связанные с ними структуры контролировали примерно треть терминала. При этом представитель Cool Carriers заявил, что Ганюшин больше не входит в совет директоров терминала и не был его акционером.

«Система» описывает и другие деловые пересечения Борисенко и Ганюшина. В 2004 году Борисенко был одним из соучредителей ассоциации собственников недвижимости в коттеджном поселке HappyJarvi вместе с медиаменеджером Олегом Рудновым, которого называли «номиналом» Путина. Через «МГС-Терминал» и «Балтик Шиппинг» их бизнес также пересекался с группой ФОР — компания сотрудничает с «Балтик Шиппинг» как с перевозчиком, а до 2018 года 25% терминала принадлежали структуре, связанной с давним знакомым Путина Ильей Клебановым.

Владимир Борисенко также занимает пост почетного консула ЮАР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом статусе он участвовал во встречах с представителями российского МИД, в мероприятиях с послом ЮАР и Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Радио Свобода». Сам Борисенко называл «Балтик Шиппинг» лидером по перевозкам из ЮАР в Россию.

Отдельная часть расследования посвящена кокаину, который регулярно находили на судах, связанных с Cool Carriers. В августе 2025 года в Петербурге на борту Cool Emerald, прибывшего из Эквадора, обнаружили более 1,5 тонны кокаина в контейнере с бананами. До этого, по данным авторов, в подобных эпизодах фигурировали Cool Express, Cool Eagle, Wild Cosmos, Baltic Summer и Baltic Spirit. В феврале 2026 года эстонские власти задержали Baltic Spirit по подозрению в перевозке наркотиков, однако проверка не выявила нарушений, и судно продолжило путь в Петербург.

В Cool Carriers заявили, что не владеют и не управляют судами, упоминавшимися в сообщениях о контрабанде. По версии компании, она выступает коммерческим оператором: суда, экипажи, погрузка и разгрузка находятся в ведении сторонних судовладельцев и портовых структур. Представитель перевозчика подчеркнул, что компания не является объектом расследований ни в одной юрисдикции.