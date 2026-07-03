США вывели большую часть военных из Нигерии после операции против «Исламского государства»

США вывели большую часть военных, которых направили в Нигерию для операции против боевиков «Исламского государства», сообщил командующий Управлением африканскими силами США (AFRICOM) Дагвиг Андерсон, передает Reuters. По его словам, Вашингтон продолжает передавать нигерийским властям разведданные по их запросу.

Андерсон рассказал об этом 2 июля на конференции руководителей оборонных ведомств африканских стран в столице Анголы Луанде. Он назвал совместную операцию США и Нигерии, проведенную в мае на северо-востоке страны, возможной моделью дальнейшего сотрудничества: США предоставляют специализированные возможности, а африканские партнеры самостоятельно ведут операции.

В ходе майской операции в районе бассейна озера Чад был убит Абу-Билал аль-Минуки. Американские и нигерийские власти называли его вторым человеком в глобальной структуре «Исламского государства». AFRICOM заявляло, что операция проводилась совместно с правительством Нигерии.

По словам Андерсона, после операции нигерийские военные продолжают самостоятельно наносить удары по целям боевиков. Он также заявил, что давление на «Исламское государство» привело к новым случаям сдачи в плен и дезертирства среди его участников на северо-востоке Нигерии.

В декабре 2025 года США уже наносили удары по целям, которые AFRICOM связало с «Исламским государством», в нигерийском штате Сокото на северо-западе страны. Дональд Трамп тогда утверждал, что целью операции была защита христиан от нападений боевиков. Нигерийские власти, однако, подчеркивали, что от насилия вооруженных группировок в стране страдают представители разных религий.