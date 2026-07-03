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Новости

ВОЗ объявила завершенной вспышку хантавируса. Заразились 13 человек, трое скончались

The Insider
Патрульное судно сопровождает круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, в порту Роттердама, 18 мая 2026 года. Фото: Yves Herman / Reuters

Патрульное судно сопровождает круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, в порту Роттердама, 18 мая 2026 года. Фото: Yves Herman / Reuters

Всемирная организация здравоохранения объявила завершенной вспышку хантавируса среди пассажиров круизного судна MV Hondius. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, последний контактировавший с заразившимся на круизном судне MV Hondius прошел карантин, получил отрицательный результат текста и вернулся домой. С конца мая новых случаев заболевания не зарегистрировано:

«Поэтому мы с большой радостью сообщаем, что ВОЗ считает вспышку хантавируса завершенной. Общее число случаев заболевания в результате вспышки остается неизменным — 13, включая три летальных исхода. В 33 странах и территориях органами здравоохранения было выявлено и отслежено более 650 контактных лиц. Хотя вспышка заболевания завершилась, ВОЗ продолжит сотрудничать с правительствами и партнерами для углубления нашего понимания этой вспышки и хантавируса в целом».

В то же время главный врач ВОЗ Диана Рохас Альварес предупредила, что вирус Андес и другие хантавирусы по-прежнему представляют риск для стран Южной Америки и других эндемичных регионов.

Речь идет о вирусе Андес — редком штамме хантавируса. Судно MV Hondius вышло из Аргентины 1 апреля. Ранее ВОЗ сообщала, что первые двое заболевших до этого путешествовали по Аргентине, Чили и Уругваю в рамках поездки для наблюдения за птицами и посещали места, где водятся грызуны, способные переносить этот вирус.

Обычно хантавирус передается человеку от грызунов через вдыхание частиц вируса из их мочи, помета или слюны. Однако в случае с MV Hondius специалисты допускают, что вирус мог передаваться между людьми, находившимися в тесном контакте.

Симптомы хантавирусной инфекции могут включать лихорадку, сильную усталость, боли в мышцах, боль в животе, рвоту, диарею и одышку. Обычно они появляются через две-четыре недели после заражения, но иногда инкубационный период может длиться больше месяца. Пассажиры, которых не эвакуировали по медицинским показаниям, сошли с судна в испанском Тенерифе в мае, после чего их отправили домой.

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