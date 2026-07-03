ВОЗ объявила завершенной вспышку хантавируса. Заразились 13 человек, трое скончались

Всемирная организация здравоохранения объявила завершенной вспышку хантавируса среди пассажиров круизного судна MV Hondius. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, последний контактировавший с заразившимся на круизном судне MV Hondius прошел карантин, получил отрицательный результат текста и вернулся домой. С конца мая новых случаев заболевания не зарегистрировано:

«Поэтому мы с большой радостью сообщаем, что ВОЗ считает вспышку хантавируса завершенной. Общее число случаев заболевания в результате вспышки остается неизменным — 13, включая три летальных исхода. В 33 странах и территориях органами здравоохранения было выявлено и отслежено более 650 контактных лиц. Хотя вспышка заболевания завершилась, ВОЗ продолжит сотрудничать с правительствами и партнерами для углубления нашего понимания этой вспышки и хантавируса в целом».

В то же время главный врач ВОЗ Диана Рохас Альварес предупредила, что вирус Андес и другие хантавирусы по-прежнему представляют риск для стран Южной Америки и других эндемичных регионов.

Речь идет о вирусе Андес — редком штамме хантавируса. Судно MV Hondius вышло из Аргентины 1 апреля. Ранее ВОЗ сообщала, что первые двое заболевших до этого путешествовали по Аргентине, Чили и Уругваю в рамках поездки для наблюдения за птицами и посещали места, где водятся грызуны, способные переносить этот вирус.

Обычно хантавирус передается человеку от грызунов через вдыхание частиц вируса из их мочи, помета или слюны. Однако в случае с MV Hondius специалисты допускают, что вирус мог передаваться между людьми, находившимися в тесном контакте.

Симптомы хантавирусной инфекции могут включать лихорадку, сильную усталость, боли в мышцах, боль в животе, рвоту, диарею и одышку. Обычно они появляются через две-четыре недели после заражения, но иногда инкубационный период может длиться больше месяца. Пассажиры, которых не эвакуировали по медицинским показаниям, сошли с судна в испанском Тенерифе в мае, после чего их отправили домой.