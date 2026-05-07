Великобритания и США ввели протоколы инфекционного контроля после вспышки хантавируса на круизном судне

Великобритания и США активировали протоколы инфекционного контроля в связи со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius на фоне того, что ряд пассажиров успели разъехаться по разным странам до введения карантина, пишет Financial Times.

Почти 150 человек на борту судна следовали к Канарским островам, куда оно должно прибыть в эти выходные. Однако несколько пассажиров покинули лайнер еще в конце апреля во время промежуточной остановки на острове Святой Елены. Всего подтверждено восемь случаев заражения хантавирусом, три человека погибли — голландская пара и гражданин Германии. Власти уточнили, что голландские пассажиры также побывали в Чили и Уругвае.

В Великобритании два прибывших с корабля пассажира находятся на самоизоляции: специалисты Агентства по безопасности здравоохранения описали работу по отслеживанию их контактов как «колоссальную задачу». Главный научный советник агентства Робин Мэй подтвердил, что один из трех пассажиров, эвакуированных с борта накануне и доставленных в Нидерланды, является гражданином Великобритании. По словам Мэя, он проходит лечение в больнице.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с американскими пассажирами, а госдепартамент координирует общеправительственные меры реагирования. Власти штата Джорджия ведут наблюдение за двумя жителями, побывавшими на борту, признаков заражения у них нет.

Отмечается, что особую тревогу вызывает длительный инкубационный период хантавируса: симптомы могут появиться спустя восемь недель после первого контакта с возбудителем. Профессор молекулярной вирусологии Ливерпульской школы тропической медицины Джонатан Болл назвал меры британских властей взвешенными, подчеркнув, что передача вируса от человека к человеку возможна, но крайне маловероятна и требует очень тесного контакта.

Выявленный на судне штамм «Андес» — единственный в семействе хантавирусов, для которого зафиксирована такая передача. Вирус переносится крысами и мышами через их экскременты, мочу и слюну, вызывая внутренние кровотечения, проблемы с дыханием и почечную недостаточность. Аргентинские власти расследуют, не было ли первичное заражение связано с остановкой судна в стране в начале апреля.

После прибытия в Тенерифе Испания планирует начать высадку пассажиров в понедельник: 14 испанцев доставят на карантин в военный госпиталь в Мадриде.