Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.22

EUR

88.06

OIL

97.22

Поддержите нас

145

 

 

 

 

 

Новости

Великобритания и США ввели протоколы инфекционного контроля после вспышки хантавируса на круизном судне

The Insider
Фото: AFP/Getty Images

Фото: AFP/Getty Images

Великобритания и США активировали протоколы инфекционного контроля в связи со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius на фоне того, что ряд пассажиров успели разъехаться по разным странам до введения карантина, пишет Financial Times.

Почти 150 человек на борту судна следовали к Канарским островам, куда оно должно прибыть в эти выходные. Однако несколько пассажиров покинули лайнер еще в конце апреля во время промежуточной остановки на острове Святой Елены. Всего подтверждено восемь случаев заражения хантавирусом, три человека погибли — голландская пара и гражданин Германии. Власти уточнили, что голландские пассажиры также побывали в Чили и Уругвае.

В Великобритании два прибывших с корабля пассажира находятся на самоизоляции: специалисты Агентства по безопасности здравоохранения описали работу по отслеживанию их контактов как «колоссальную задачу». Главный научный советник агентства Робин Мэй подтвердил, что один из трех пассажиров, эвакуированных с борта накануне и доставленных в Нидерланды, является гражданином Великобритании. По словам Мэя, он проходит лечение в больнице.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с американскими пассажирами, а госдепартамент координирует общеправительственные меры реагирования. Власти штата Джорджия ведут наблюдение за двумя жителями, побывавшими на борту, признаков заражения у них нет.

Отмечается, что особую тревогу вызывает длительный инкубационный период хантавируса: симптомы могут появиться спустя восемь недель после первого контакта с возбудителем. Профессор молекулярной вирусологии Ливерпульской школы тропической медицины Джонатан Болл назвал меры британских властей взвешенными, подчеркнув, что передача вируса от человека к человеку возможна, но крайне маловероятна и требует очень тесного контакта. 

Выявленный на судне штамм «Андес» — единственный в семействе хантавирусов, для которого зафиксирована такая передача. Вирус переносится крысами и мышами через их экскременты, мочу и слюну, вызывая внутренние кровотечения, проблемы с дыханием и почечную недостаточность. Аргентинские власти расследуют, не было ли первичное заражение связано с остановкой судна в стране в начале апреля.

После прибытия в Тенерифе Испания планирует начать высадку пассажиров в понедельник: 14 испанцев доставят на карантин в военный госпиталь в Мадриде.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте