Еще трех пациентов с подозрением на хантавирус эвакуировали с круизного лайнера MV Hondius, после чего ему дали зайти в порт Тенерифе

Трое пассажиров и членов экипажа с подозрением на хантавирус эвакуированы с борта круизного судна MV Hondius. Об этом, как передает The Guardian, сообщила ВОЗ. После эвакуации Испания разрешила судну с почти 150 людьми на борту зайти в порт Тенерифе на Канарских островах.

По данным организации, речь идет о членах экипажа — британце и нидерландце, а также об одном пассажире. Все они были направлены на лечение в Нидерланды. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус написал в Twitter (X), что эвакуация прошла при координации организации с операторами судна и властями Кабо-Верде, Великобритании, Испании и Нидерландов. Он также заявил, что в целом общественная угроза для здоровья населения остается низкой.

Испания согласилась принять судно «в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами» по запросу ВОЗ и ЕС — так сообщило министерство здравоохранения страны. По данным государственного телевидения TVE, конечным пунктом его назначения станет Тенерифе. Однако глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо выступал против прибытия лайнера и требовал срочной встречи с премьер-министром Педро Санчесом, поскольку окончательное решение оставалось за центральным правительством.

С начала вспышки погибли двое граждан Нидерландов и гражданин Германии, один британец находится в реанимации в ЮАР. Власти ЮАР выявили 62 контакта заразившихся, в том числе членов экипажей самолетов и медицинских работников, — ни у одного из них хантавирус пока не обнаружен. На борту также находятся не менее четырех граждан Австралии.

Судно вышло из аргентинского Ушуайи в начале апреля и направлялось в Кабо-Верде, однако эта страна запретила пассажирам сходить на берег из-за вспышки заболевания на борту. Хантавирус передается людям через контакт с зараженными грызунами или их выделениями. Штамм «Андес», распространенный в Южной Америке — в частности, в Аргентине, откуда отправился лайнер, — в редких случаях способен передаваться от человека к человеку.