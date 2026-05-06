Власти Канарских остров отказались пустить в порт круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, приведшая к гибели пассажиров

The Insider
MV Hondius. Фото: AFP

Власти Канарских островов запретили вход в порт круизному лайнеру MV Hondius (IMO: 9818709), на борту которого произошла вспышка заболевания, вызванного хантавирусом. Как передает Reuters, об этом в эфире испанской радиостанции COPE сообщил глава регионального правительства Фернандо Клавихо.

По его словам, у властей Канарских островов «нет достаточной информации [об опасности, исходящей от судна], чтобы успокоить общественность или гарантировать ее безопасность». Клавихо также сообщил, что запросил срочную встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом для обсуждения этого вопроса.

Ранее испанская государственная телекомпания TVE сообщала, что MV Hondius планировал зайти в порт на острове Тенерифе. Правительство Испании дало судну разрешение на швартовку, уточняет Reuters.

6 мая министр здравоохранения ЮАР сообщил парламенту страны, что хантавирус был обнаружен у двух пассажиров MV Hondius, которые сошли на берег в южноафриканском порту. Анализы, проведенные в ЮАР, показали, что гражданка Нидерландов и гражданин Великобритании были заражены штаммом «Андес» хантавируса. Женщины вскоре скончалась, мужчина остается в больнице. «Это единственный известный штамм, передающийся от человека к человеку, но случаи передачи очень редки и происходят только при очень тесном контакте», — говорится в докладе Министерства здравоохранения ЮАР.

Ранее сообщалось, что скончались как минимум трое пассажиров MV Hondius. Первый заболевший пассажир умер еще 11 апреля.

Другие штаммы хантавируса чаще всего передаются человеку при контакте с зараженными грызунами либо их мочой, экскрементами или слюной, обычно воздушно-пылевым путем. Хантавирус способен вызывать вирусные геморрагические лихорадки, которые сопровождаются поражением кровеносных сосудов, интоксикацией организма и кровотечениями. Хантавирусы чаще всего вызывают поражение легких или почек. 

