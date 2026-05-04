Три пассажира круизного лайнера MV Hondius погибли из-за вспышки хантавируса, судно стоит на карантине у берегов Кабо-Верде

На борту круизного судна MV Hondius (IMO: 9818709) нидерландской компании Oceanwide Expeditions зафиксирована предполагаемая вспышка хантавируса: трое пассажиров скончались, еще несколько человек госпитализированы, сообщает Би-би-си. Судно следовало маршрутом из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде и в настоящее время стоит на якоре у столицы архипелага — города Прая. На борту находятся 149 человек.

Первый пассажир почувствовал недомогание еще в море и скончался 11 апреля, причина смерти не была установлена. Его тело сняли с судна на острове Святой Елены 24 апреля; тогда же там сошла и его жена, которая впоследствии также умерла. Третий погибший, гражданин Германии, скончался в субботу, 3 мая. Кроме того, 27 апреля был экстренно эвакуирован 69-летний британец. Он доставлен в Йоханнесбург, где находится в критическом, но стабильном состоянии. Именно у него единственного лабораторно подтвержден хантавирус. Еще двое членов экипажа — британец и гражданин Нидерландов — госпитализированы с острой респираторной симптоматикой различной степени тяжести и также нуждаются в срочной медицинской помощи.

Хантавирус передается людям от грызунов через их экскременты, слюну или мочу и способен вызывать тяжелую дыхательную недостаточность. Передача от человека к человеку возможна, но крайне редка. Пассажиры, остающиеся на борту, сообщают, что им неизвестно о присутствии грызунов на судне, а потому источник вспышки и возможные пути распространения инфекции остаются неясными.

Власти Кабо-Верде запретили высадку пассажиров на берег. ВОЗ заявила, что действует безотлагательно и координирует работу с местными властями. Региональный директор организации по Европе Ханс Анри Клюге призвал не поддаваться панике, подчеркнув, что риск заражения остается низким и введения каких-либо ограничений на поездки не требуется. По его словам, хантавирусные инфекции нетипичны и обычно связаны с контактом с зараженными грызунами.

Рассматривается вариант эвакуации части пассажиров и дальнейшего следования судна на Канарские острова — в Лас-Пальмас или Тенерифе. Компания Oceanwide Expeditions сообщает, что на борту введены усиленные санитарные протоколы, изоляционные меры и медицинский мониторинг, все пассажиры проинформированы о происходящем. МИД Великобритании заявил, что следит за ситуацией и готов оказать помощь своим гражданам.