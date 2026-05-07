23 пассажира судна, на котором зафиксирована вспышка хантавируса, сошли на берег ранее, один уже госпитализирован — El País

Один из 23 пассажиров круизного лайнера MV Hondius, высадившихся на острове Святой Елены 21 апреля и разъехавшихся по домам, госпитализирован в Швейцарии с подтвержденным хантавирусом. Об этом в беседе с газетой El País рассказал анонимный пассажир, остающийся на борту судна.

Двадцать три человека покинули лайнер через десять дней после первой смерти на борту и вернулись в свои страны — в Австралию, Тайвань, США, Великобританию, Нидерланды и другие. ВОЗ установила с ними контакт лишь спустя более двух недель после их отъезда. По словам источника, некоторых пассажиров организация не смогла найти вплоть до вчерашнего дня. Пассажир сказал:

«Двадцать три человека сошли на Святой Елене. Они там бродят, и до трех дней назад с ними никто не связывался».

Один из уехавших почувствовал недомогание, обратился в больницу в Швейцарии и получил положительный тест на хантавирус. По данным ВОЗ, всего зафиксировано восемь случаев заболевания, из них три подтверждены лабораторно. Три человека погибли, один британец находится в реанимации в Йоханнесбурге, еще один госпитализирован в Швейцарии. В среду организация подтвердила, что вспышку вызвал вирус «Андес» — единственный штамм хантавируса, способный передаваться от человека к человеку через длительный тесный контакт с биологическими жидкостями.

Ранее с MV Hondius эвакуировали троих — двух членов экипажа и одного пассажира с подозрением на хантавирус. После эвакуации Испания разрешила судну с почти 150 людьми на борту войти в порт Тенерифе на Канарских островах.