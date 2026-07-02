В Израиле задержали гражданина России и Таджикистана по подозрению в работе на иранские спецслужбы

Израильские полиция, служба внутренней безопасности ШАБАК и Минобороны сообщили о задержании Бехруза Собирджона — гражданина России и Таджикистана. Об этом пишут The Times of Israel и Haaretz. Задержанного подозревают в выполнении заданий иранских разведслужб во время недавней войны Израиля с Ираном, а также в попытках завербовать других людей для такой работы.

В прокуратуре заявили о намерении предъявить ему обвинение и попросили оставить его под стражей до конца судебного разбирательства.

По версии следствия, Собирджон с января поддерживал связь с иранским куратором. Как утверждают израильские силовики, сначала он получил предложение о работе, которое выглядело безобидным, но затем понял, что общается с представителем иранских спецслужб, и всё равно продолжил контакты.

Следствие считает, что по указанию куратора Собирджон фиксировал и передавал места падения иранских ракет, отправил координаты комплекса башен Азриэли в Тель-Авиве и фотографию порта Хайфы. Кроме того, по данным силовиков, он пытался сфотографировать неназванный «чувствительный объект» на севере Израиля. Эти утверждения пока не были проверены судом.

Израильские ведомства также заявили, что Собирджон помогал искать и вербовать новых исполнителей для заданий иранской разведки. Его задержали в июне, 2 июля прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива декларацию о намерении предъявить обвинение.

В последние месяцы Израиль регулярно сообщает о задержаниях людей, которых подозревают в сотрудничестве с Ираном. Израильские власти называют это одной из попыток Тегерана собрать информацию о военных и инфраструктурных объектах страны.

По подсчетам медиа «Спектр», с июля 2024 года по май 2026 года в Израиле задержали 72 человека по подозрению в сотрудничестве с иранской разведкой. Среди них были 24 уроженца стран бывшего СССР, репатриировавшиеся в Израиль, их дети, а также гражданин России с разрешением на работу в стране. Таким образом, русскоязычные составляли около трети задержанных, хотя их доля в населении Израиля оценивается примерно в 15%. Как отмечало издание, вербовщики нередко ищут исполнителей через русскоязычные чаты и группы по поиску работы, сначала предлагая им простые задания — например, фотографировать здания или рисовать граффити.