За два года в Израиле задержали 72 человека по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Треть из них русскоязычные - «Спектр»

В Израиле за чуть менее чем два года - с июля 2024 года по май 2026 года - выявили 72 агента, согласившихся сотрудничать с иранской разведкой. 24 из них - уроженцы стран бывшего СССР, репатриировавшиеся в Израиль или их дети, а также один гражданин России, получивший в Израиле разрешение на работу. Таким образом, русскоязычные эмигранты составили 33% задержанных, что значительно превышает долю таких людей в населении страны - около 15%. На это обратило внимание израильское медиа "Спектр".

Как сообщает издание, иранские кураторы часто вербуют агентов в чатах и группах по поиску работы в соцсетях и мессенджерах, при этом общаясь с завербованными, подчеркивают свое российское происхождение и обещают эвакуацию агентов в Россию.

Такое обещание, получил, например, уроженец Украины Владимир Верховский, репатриировавшийся в Израиль за восемь лет до ареста. Сначала ему за оплату в криптовалюте поручали простые задания - рисование антиправительственных граффити, съемки политических демонстраций, фотографирование дверей и фасадов определенных зданий. Затем ему предложили за $100 тысяч убить израильского ученого и эвакуироваться. Его арестовали после того, как он забрал оружие из тайника.

Такой порядок действий типичен для вербовщиков, отмечают правоохранители: все начинается с сравнительно простых и дешевых заданий, вроде фотографий, граффити или поджогов автомобилей, а затем предлагали им совершать теракты и убийства. Однако до сих пор до кровопролития никто из завербованных через интернет израильтян не дошел.

В некоторых случаях иранцам удавалось завербовать солдат и других ценных агентов. В частности, в начале прошлого года спецслужбы задержали двоих бывших одноклассников, 21-летних резервистов из Кирьят Яма Георгия Андреева и Юрия Элиасафова. Им вменили шпионаж, помощь врагу во время войны, передачу сведений врагу, контакты с иностранным агентом и прочие преступления.

Элиасафов начал сотрудничество с иранцами также с граффити, при этом как минимум некоторые из них он почти сразу замазывал краской, только сделав фотографии для отчета, - чтобы получить вознаграждение, но не рисковать. Также он сливал иранцам фейковую и публично доступную информацию под видом секретных сведений, но однажды скинул своему куратору 48-секундное видео с экранами панели управления "Железного купола", на установке которого служил, что и привлекло внимание правоохранителей.

"Легким заработком" Элиасафов соблазнил Андреева, который в тот момент служил на центральной военной базе ЦАХАЛа "Кирия", расположенной в самом центре Тель-Авива. Андреев тоже стал рисовать пропагандистские граффити, успев получить за это вознаграждение в $50, но после этого испугался и прекратил контакты с куратором. Тем не менее, сейчас оба находятся в тюрьме в ожидании суда.

Как отмечают журналисты, русскоязычные репатрианты особо уязвимы перед вербовщиками, поскольку могут ощущать себя в Израиле уязвимыми и испытывать трудности с адаптацией.

"К сожалению, многие люди в Израиле не устроены, таких особенно немало среди русскоязычных репатриантов. Если посмотреть израильские паблики на русском языке о поиске работы, зарплаты, предлагаемые там, крайне маленькие. Типичные вакансии — мытье полов или работа в супермаркетах. Иранские кураторы, очевидно, могут заплатить больше. Людей предложения от иранцев не напрягают, потому что им действительно нужны деньги, они считают получаемые задания мелочью, и при этом они не чувствуют себя частью страны. Государство не тянет абсорбцию многочисленных репатриантов", - заявил редактор издания “Мир Торы” Гавриэль Фельдман.

Обвиненные в сотрудничестве с иранской разведкой содержатся в строгих условиях в тюрьме “Деймон” на горе Кармель недалеко от Хайфы. Согласно их собственным жалобам и жалобам их адвокатов, заключенные там страдают из-за недоедания, холода и депривации сна, поскольку свет в камерах без окон выключают днем и включают ночью. Некоторые заключенные жалуются и на насилие со стороны тюремщиков. При этом вся вина большинства из них сводится к рисованию граффити и фотографированию зданий, изображение котороых можно найти в Google Maps.