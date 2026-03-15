В Иране задержали более 30 человек по подозрению в передаче информации Израилю

В Иране задержали более 30 человек по подозрению в передаче разведывательной информации Израилю. Об этом сообщают иранские агентства Tasnim и Student News Network, их сообщения приводит Reuters. Задержания проходят на фоне продолжающихся авиаударов Израиля и США по объектам на территории страны.

По данным агентства Tasnim, на северо-западе страны в провинции Западный Азербайджан арестованы 20 человек. Прокуратура обвинила их в передаче Израилю координат и сведений о расположении военных и силовых объектов. Еще 10 человек задержаны на северо-востоке Ирана — их подозревают в сборе информации о «чувствительных объектах» и экономической инфраструктуре.

Отдельно Student News Network сообщает о задержании трех человек в западной провинции Лурестан. По версии властей, они пытались «дестабилизировать общественное мнение» и сжечь траурную символику.

Представители разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что США и Израиль якобы пытаются «активировать наемников и шпионов» внутри страны, чтобы спровоцировать беспорядки. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся ударов по объектам в Иране.

Источник Reuters, знакомый со стратегией Израиля, ранее говорил, что израильская авиация начала наносить удары по контрольно-пропускным пунктам и другим объектам безопасности на основе информации, полученной от информаторов внутри страны. По его словам, это может свидетельствовать о новой фазе операции против иранской военной инфраструктуры.

За несколько недель до начала нынешней войны США и Израиля против Ирана в стране прошли масштабные антиправительственные протесты. Власти подавили их силой и утверждали, что беспорядки были спровоцированы иностранными государствами, в том числе США и Израилем.

