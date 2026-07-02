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Новости

ЕС отменит пошлины для большей части экспорта из Армении — фон дер Ляйен

The Insider
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Евросоюз разрешит Армении беспошлинный ввоз около 80% продукции на территорию своих стран. Об этом на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Глава Еврокомиссии уточнила, что беспошлинная торговля затронет экспорт из Армении в ЕС фруктов, овощей и зелени, а также алкогольных и безалкогольных напитков. Это около 80% всего армянского экспорта. 

Эти меры компенсируют потери Еревана от противостояния с Москвой и ряда ограничений на импорт в Россию армянских продуктов, которые ввели российские власти. Кроме того, Брюссель также выделит Армении пакет помощи в размере 52 млн евро и направит в страну своих экспертов для работы с производителями и экспортерами.

О том, что ЕС готовит пакет мер по снижению таможенных пошлин для Армении, чтобы компенсировать потери страны от ограничений со стороны РФ, ранее писала газета Financial Times. 

Россия начала запрещать армянские товары в преддверии парламентских выборов, которые прошли в Армении 7 июня и в которых участвовали несколько пророссийских партий, оппозиционных действующей власти. Уже после выборов Москва запретила не только ввоз, но и транзит через территорию России всей подкарантинной продукции из Армении.

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