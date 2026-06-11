Россельхознадзор запретил ввоз и транзит через территорию России всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор с 12 июня запретил не только ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении, но и ее транзит через российскую территорию в другие страны ЕАЭС. Запрет будет действовать до согласования «алгоритма контроля за безопасностью и отслеживаемостью грузов».

Ведомство утверждает, что поводом для тотального запрета стали систематические выявления карантинных вредителей. С мая служба последовательно закрывала отдельные категории армянского агроэкспорта и регулярно уведомляла Ереван о «нарушениях» — однако, как пишет Россельхознадзор, ситуация якобы не изменилась. Отмечается, что только в июне специалисты зафиксировали три случая «заражения капровым жуком»: вредитель был обнаружен в орехах, сушеных персиках и сушеных томатах из Армении.

Россельхознадзор расценил это как свидетельство того, что армянский фитосанитарный контроль не справляется со своими функциями, а доверие к системе сертификации утрачено. По оценке ведомства, всё это угрожает «фитосанитарному благополучию» всего ЕАЭС.

Российские ведомства объясняют вводимые ограничения санитарными и фитосанитарными претензиями, однако армянские власти и наблюдатели связывают их с ухудшением отношений между Москвой и Ереваном. Нынешний запрет стал продолжением серии мер, которые Россия применяет к Армении на фоне курса правительства Пашиняна на сближение с ЕС и США. Например, это односторонние заявления о нарушениях во время избирательного процесса в Армении и угрозы заморозки ее членства в ЕАЭС.

На прошедших 7 июня парламентских выборах партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала около 50% голосов и получила право единолично формировать правительство.