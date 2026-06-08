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Новости

Армения и ЕС договариваются о механизмах экспорта армянских товаров на европейский рынок

The Insider
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Армения и Евросоюз достигли политической договоренности по вопросу экспорта армянской продукции на рынок ЕС и переходят к техническому оформлению механизмов поставок. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По словам министра, в ближайшее время армянским предпринимателям представят конкретный список товаров и детали экспортных механизмов. Мирзоян отметил, что поставки в страны ЕС могут осуществляться воздушным путем через Грузию, а также через территорию Турции.

Он рассказал и о встрече армянских и турецких предпринимателей, прошедшей 2 июня в Карсе при участии внешнеполитических ведомств и торговых палат двух стран. По словам Мирзояна, турецкий бизнес, особенно в восточных и северо-восточных регионах страны, проявил значительный интерес к сотрудничеству с Арменией.

4 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке пакета помощи для Армении после введенных Россией ограничений на армянский экспорт. Пакет включает более €50 млн немедленной финансовой помощи и упрощенную торговлю отдельными армянскими товарами, прежде всего агропродукцией.

В мае этого года отношения между Россией и Арменией резко ухудшились после саммита Армения – ЕС. Российские власти раскритиковали курс Еревана на сближение с Европой, после чего Россельхознадзор ввел ограничения на импорт армянской продукции, включая цветы, часть фруктов и овощей, минеральную воду «Джермук», а также продукцию ряда рыбных и алкогольных предприятий.

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